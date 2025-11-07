藤岡靛13年婚姻情斷！現身台北與大咖歌后相擁畫面曝光

楊丞琳與藤岡靛合作拍攝新歌MV。索尼提供

楊丞琳新專輯《有且》中的歌曲〈免疫體〉，以細膩的筆觸探索情感與身體之間的深層連結。她形容這首歌「像是一場對抗內心炎症的過程」，MV邀請藤岡靛出演男主角，也是兩人繼偶像劇《不良笑花》後，相隔17年再度合作。

〈免疫體〉MV由金曲導演黃中平執導，故事設定在一間冷白的實驗室，兩人飾演被迫進行「情緒清除實驗」的前戀人，試圖以科學手段切斷記憶，卻在玻璃的另一端被彼此重新喚醒。楊丞琳透露：「概念是我自己提的，因為歌詞用了很多病理學的比喻，一想到就覺得應該在實驗室裡拍。」

楊丞琳與藤岡靛合作拍攝新歌MV。索尼提供

藤岡靛特地從東京飛來台北拍攝，兩人幾乎全靠眼神傳遞情緒，沒有任何對白。她感性地說：「看到他會有一種回到自己二十幾歲的感覺。」由於藤岡靛日前才證實離婚消息，他與印尼妻子於2012年結婚，育有2男1女，結婚13年近日突傳離婚，令各界訝異，而他此次與楊丞琳再合作，同樣備受關注。

楊丞琳與藤岡靛合作拍攝新歌MV。索尼提供



