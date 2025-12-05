「藤本植物手冊」新書發表暨羅東林業文化園區植物走讀

林業署宜蘭分署將於十日在林業文化園區「森本屋」舉辦「臺灣木質藤本野外鑑定手冊」新書發表會。（林業署宜蘭分署提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

林業署宜蘭分署將於十日下午一時至四時，於羅東林業文化園區「森本屋」書店舉辦新出版品「臺灣木質藤本野外鑑定手冊」新書發表會，邀請關注森林生態、步道旅遊與自然教育的民眾共襄盛舉，一同認識臺灣多樣而迷人的木質藤本植物。

宜蘭分署曾於一一０年出版「臺灣木質藤本多樣性」一書，系統性介紹臺灣二０六種木質藤本植物，為進一步充實藤本植物知識與應用面向，並深化與民眾生活連結，分署於去年爭取農再計畫，邀請屏科大榮譽教授楊勝任老師辦理「臺灣藤本植物與民俗使用撰寫暨出版計畫」，將收錄種類大幅擴增至三０一種，並完成出版「臺灣木質藤本野外鑑定手冊」，提供更貼近實地觀察需求的辨識資訊，成為野外調查、解說導覽及親近自然的實用工具書。

宜蘭分署指出，藤本植物廣泛分布於山林、溪谷及步道林緣，不僅是森林生態的重要成員，也常與地方生活及傳統利用緊密相連。此次辦理新書發表會，期望透過新書導讀與交流，強化自然步道導覽解說素材，推廣森林生態旅遊，並提升大眾對森林植物多樣性與保育價值的認識。