藤本樹看《鏈鋸人 蕾潔篇》崩潰失眠？自問「作者為何不讓兩人見面」逗笑網友

隨著劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》在全球持續熱映，日本官方最近推出的第七彈入場觀影特典「メモリアルコレクション」中，特別收錄了原作者藤本樹在觀影後的訪談內容。沒想到這位向來以行事風格自由且獨特聞名的漫畫家，在看完自己作品改編的電影後，竟然發表了一番彷彿置身事外的言論，瞬間引爆社群的熱議。

連作者本人都無法理解。 （圖源：チェンソーマン【公式】）

藤本樹在特典中以 4 格漫畫的方式透露，當他站在純粹觀眾的角度重新審視這段劇情時，心裡不禁冒出抱怨：「真紀真，妳真是做了件多餘的事情啊...」。更有趣的是，他隨後陷入了深深的困惑，反覆自問：「為什麼這作者不讓蕾潔和淀治見面呢？」藤本樹更畫出自己因為思考這問題，想著想著甚至因此失眠。

這段「作者質疑作者」的有趣幕後曝光後，引起許多網友們吐槽，台灣網友更聯想到《進擊的巨人》中艾連說出「為什麼那天我媽媽會被吃掉」的經典名場面，笑稱這兩位根本是異曲同工。甚至是笑稱：「你要不要聽聽看自己在說什麼？」、「 藤本惡魔 」、「看來連藤本樹本人都覺得作者很過分」、「 藤本樹懂個屁鏈鋸人(? 」、「看到忘記自己是作者的作者」、「 果然藤本樹不懂鏈鋸人 」

而先前《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》上映前，已經搶先看過的藤本樹，就曾在個人 X（推特）上分享過心得，接連多次表示「看完當天便一直想著蕾潔，根本睡不著」、「滿腦子都是蕾潔的事情讓我都睡不著了！」可見藤本樹是真的和觀眾一樣，非常喜歡自己筆下的角色。