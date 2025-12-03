藤本樹神作《驀然回首》改編真人電影版！由是枝裕和執導、預計2026年上映

由日本漫畫家藤本樹創作的短篇漫畫《驀然回首》（Look Back，ルックバック），今日（3）正式由 K2 Pictures 宣布將改編為真人版電影，並預計於 2026 年公開上映。而改編陣容非常豪華，由曾獲得坎城影展金棕櫚獎的國際級名導是枝裕和擔任導演、編劇和剪輯。是藤本樹的作品首次被改編為真人電影版，官方更同步確認本片除了在日本上映外，也已經敲定將在台灣和韓國上映。

真人電影版前導視覺圖。（圖源：K2Pictures／ルックバック）

隨著製作消息的公開，官方釋出了兩張由知名攝影師濱田英明在拍攝現場捕捉的前導視覺圖。畫面中重現了原作讓無數粉絲印象深刻的場景，包括 2 位主角在雪中並肩而行的背影，以及兩人在房間書桌前全神貫注創作漫畫的經典鏡頭。電影將會細膩描繪主角藤野與京本兩位少女，從國小時期相遇開始，長達 13 年追求漫畫夢想的青春軌跡。

而對於接下執導的重責大任，導演是枝裕和透露，他自己是在書店偶然被《驀然回首》的封面吸引而買下原作，看完後強烈感受到這是一部藤本樹「為了繼續前進而不得不畫」的作品，這份心情讓他聯想到自己當年拍攝《無人知曉的夏日清晨》時的心境，因此在和藤本樹見面後便下定決心「非拍不可」。原作者藤本樹則表示，自己第一次觀看是枝裕和的作品是《海街日記》，對裡面的演出印象深刻，所以全心信任導演：「既然是是枝導演要拍《驀然回首》，那我已經沒什麼好說的了，非常期待！」