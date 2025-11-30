藤校之外第1校…西北大學同意協議 付7500萬元 換7.9億經費

今年4月，川普政府發動多項針對大學校園反猶太主義的調查，凍結了總計7億9000萬元的聯邦研究經費和合約，其中西北大學(Northwestern University)是常春藤盟校以外第一所因涉嫌侵犯民權(包括校園反猶太歧視的應對措施不足)而受到白宮制裁的大學。該校28日宣布與川普政府達成協議，同意支付7500萬元以恢復被凍結的經費。

政治新聞網站Politico報導，這項協議將終止衛生福利部(HHS)與教育部針對西北大學是否遵守反歧視法的調查；也將終止司法部民權司(Civil Rights Division)所有關於西北大學是否遵守民權法(Civil Rights Act)第六章(Title VI)：禁止基於種族進行歧視性招生的未決調查。

西北大學預期聯邦資金將在數日內重新開始撥款，並在30天內全面恢復，並承諾將採取措施保護校內的猶太成員。上個月該校已宣布刪減預算、裁員425人，刪減原因包括聯邦資金減少，以及預期國際學生人數下降造成的財務壓力。

該校代理校長比能(Henry Bienen)在聲明中表示：「這不是本校輕率簽下的協議，而是基於機構價值觀所做出的選擇。」並說該校有「幾條堅守到底的底線」，包括聘用教師、錄取學生的自主權，「西北大學由西北大學自己運作，就是這樣。」

該校也同意成立一個由校董會組成的特別委員會，以確保遵守協議、持續遵守聯邦反歧視法，並為女性提供「安全與公平的機會，包括為任何按性別認定為女性、且提出需求者提供單一性別宿舍，以及全女性的運動隊、更衣室、淋浴設施」。

前任校長席爾(Michael Schill)今年9月辭職，他去年出席眾院教育委員會聽證會，說明校方如何應對校園的反猶抗議活動，卻被共和黨眾議員們猛烈批評他處理親巴勒斯坦學生的方式。席爾辯護他與抗議學生談判的決定，強調他拒絕允許抗議人士一直在校內紮營，也拒絕學生要求撤資或切割以色列相關企業的訴求。

