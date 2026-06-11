社會中心／綜合報導

台北市一所國中籃球隊，傳出疑似霸凌案，學生家長指控，籃球隊女教練，不讓自己的小孩加入群組，待在球隊三年，幾乎坐足冷板凳，唯一上場一次，還被教練酸是"給他最大的仁慈"，更傳出曾拿藤條，不當體罰其他同學，最終調查結果，只有不當對待屬實，祭出小過懲處，未達解聘程度，讓家長無法接受。

球場上散發自信與光芒，球進瞬間全場歡呼，就連隊友也大聲喝采，偏偏表現出色的這場球賽，卻是男同學三年籃球隊生涯，唯一上場的一次，家長怒控女教練，疑似長期對兒子霸凌。學生家長（變音處理）表示「我兒子全部三年級，只在正式比賽上過一場比賽，結果下來之後教練跟他講，你好好記住這一天，這是我給你的最大仁慈。」

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藤條不當體罰！ 北市國中籃球名校 爆女教練霸凌疑雲 家長不滿僅記過

家長控訴兒子無法加入球隊群組 還長期坐冷板凳（圖／家長提供）

女教練坐在場邊，緊盯球賽，提醒球員，台北市一所國中籃球名校，驚傳霸凌疑雲，一名男同學，除了不能加入球隊群組，還長期坐冷板凳，更受到教練的酸言酸語。學生家長（變音處理）表示「他居然連球員群組都沒加入，完全他明天要去哪裡，要在什麼地方集合，要帶什麼球衣，全部是要由他朋友來通知，對我兒子講，我就是不讓你加群組你要怎麼樣，你為什麼這麼害怕競爭，你壓力這麼大為什麼，只是生個青春痘。」

藤條不當體罰！ 北市國中籃球名校 爆女教練霸凌疑雲 家長不滿僅記過

校方最後針對女教練 謹記一支小過讓投訴家長十分心寒（圖／民視新聞）

傳出還有其他隊友，疑似遭到藤條抽打，校方認定不當管教屬實，但未達解聘程度，給予一支小過懲處，讓投訴家長十分心寒。學生家長（變音處理）表示「（受體罰同學）我有因為做錯事，被施用藤條打過手心三下，原因是為什麼，在上課時間吃早餐吃泡麵。」校方（變音處理）表示「霸凌的部分是不屬實，但是在對於體罰，以及有不當管教部分，這個部分是有屬實，體罰的部分算是情節比較輕微，還有就是在於管教學生的時候，有用罰款的部分。」校方強調，女教練過去執教十五年，相當關心學生，頗受肯定，但對疑似遭霸凌學生家長而言，這樣的調查結果，實在無法令人信服。

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