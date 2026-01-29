藥不能停，但斷貨怎麼辦？全球缺藥潮，「國家藥物韌性計畫」能補得起來嗎？
缺藥警訊愈來愈頻繁，民眾在藥局領不到藥的無奈，逐漸成為醫療體系的新痛點。但缺藥並非台灣獨有，全球供應鏈一旦吃緊，藥品供應與價格都可能受影響。缺藥該怎麼辦？政府推出的藥物韌性計畫真能補上破網嗎？
早上藥局一開門，固定領慢性病藥的王先生把處方箋遞上來。藥師一看，這顆藥已經斷貨好幾週。王先生很苦惱，藥不能停，換藥又得回診改處方、重新適應替代藥。
市場小、議價弱，更容易「被斷貨」
近年缺藥新聞一波接一波，但用全球供應鏈的角度看，缺藥不只台灣在發生。歐盟與美國也長期面對藥品短缺。差別在於各國如何預警、如何調度，以及能不能讓廠商提前通報風險。基層藥師協會理事長沈采穎指出，從歐盟與美國的通報可看出，缺藥與原料供應、製造產能、國際運輸與市場分配都有關。
藥品一旦在全球生產端卡住，會先反映在供應不穩與價格壓力上，市場規模較小、議價能力較弱的地區更容易被波及。她也提醒，缺藥不只是麻煩，對病人是風險，尤其季節性需求上升時，替代與調整都需要時間。
藥師公會全聯會常務監事李懿軒則表示，缺藥原因多元，不能用單一事件概括。藥品有不同屬性，有些可用替代藥緩衝，但有些品項（專利藥）一旦缺貨就很難補上，討論缺藥不能只停在缺貨本身，更要看制度能否提早看見風險，把衝擊降到最低。
政府砸240億推「藥物韌性」
在全球缺藥背景下，行政院啟動「國家藥物韌性整備計畫」，規劃4年投入240億元，跨衛福部、財政部、環境部、經濟部設立專案辦公室，目標是強化國內藥品製造量能、擴大醫療端的替代與使用彈性，讓供應鏈在缺貨、停產或進口受阻時，能有更好的備援與調度能力。
衛福部同時推動修法，試圖把缺藥管理從被動應付拉回前端預警。《藥事法》修法重點放在缺藥的預警與應變，要求主管機關更早掌握藥品供應風險並建立即時處理措施，避免斷藥情形發生；《藥害救濟法》也同步修正，把因缺藥而緊急專案輸入的藥品，納入藥害救濟適用範圍，降低緊急替代情境下的病患風險。
要把缺藥變可控，3件事得先做到
但這套機制真的有用嗎？藥事專家認為，短期恐怕難以發揮決定性作用，原因集中在3個面向：資源、效率和壓力。
1. 預算卡關
李懿軒直言，政策要落地必須有資源，沒有預算就沒有系統、沒有人力、也沒有足以支撐調度與監測的工具。若預算仍卡在立法院，計劃就難啟動，這是很迫切的問題，後續也談不上要如何監督執行、做到風險預警。
2. 缺乏專人專責處理，距離基層太遠
沈采穎指出，第一線最在意的是通報與調度速度。基層藥局往往最早遇到缺貨，但等主管機關知道、看見時，現場通常已缺藥一段時間。
她強調，韌性計畫要有效，不能只有制度設計，還要有能即時運轉的窗口，讓基層能更快把缺藥訊號送進決策系統，主管機關也能更快回到現場做供應調度。對於「藥物韌性專案辦公室」是否配置專門人力，食藥署長姜至剛回應尚未定案，但希望有專人。
沈采穎則主張，應有專責辦公室，並建立基層直通的通報窗口，甚至讓基層藥師協會成為固定對口，才能更有效掌握第一線藥況與缺藥變化。「要落實為實際的辦公室，否則永遠是紙上談兵，無法實際改善，計劃案淪為燒錢而已，」沈采穎直言。
缺藥的3大目標為解決、緩解、預防缺藥，但沈采穎指出，「藥品供應通報處理中心上路後，現在看起來仍停在原地打轉，缺藥時基層藥局就是叫不到藥。」
3. 約束力不足，罰則不夠痛
沈采穎提到，依規定缺藥需在6個月前告知食藥署，否則最高可罰30萬元；未依法通報者，健保署可依藥品支付辦法第12之1條停止給付1年。
但她質疑，若主管機關沒落實開罰，廠商就缺乏提前通報的壓力，缺藥處理最後仍會落在醫療端與藥局端臨場拆彈，病人則被迫在換藥、回診與重新適應之間承擔風險。李懿軒也提到，《藥事法》修正草案審查剛送出而已，但在此之前幾乎沒有什麼罰則的狀態，廠商若不通報缺藥也無法可管。
整體而言，韌性計畫提供了一個補破網的方向，但預算要到位、窗口要真正運作、罰則要能形成壓力。若預算持續卡關、專責量能不足、對廠商約束力不夠，罰則又難形成痛感，缺藥就難從偶發事件變成可控風險，否則恐怕淪為紙上談兵。
(本文諮詢專家：基層藥師協會理事長沈采穎、藥師公會全聯會常務監事李懿軒）
