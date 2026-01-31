藥事法三讀 防缺藥 藥商須定期申報庫存

為防缺藥，立法院1月30日三讀通過《藥事法》部分條文修正草案，要求必要藥品的藥商定期申報藥品供應情形。（本報資料照片）

為防缺藥，立法院1月30日三讀通過《藥事法》部分條文修正草案，要求必要藥品的藥商定期申報藥品供應情形。政府若發現有供應不足之虞，不論是否為必要藥品，都能專案輸入、製造，也能限制供應期間的範圍、對象等。若業者不配合申報、限制措施，可面臨6～30萬元的罰鍰。

食藥署副署長王德原表示，此次修法有3個重點。現行政府規定，持有必要藥品許可證的藥商，若預期出現供應鏈問題，必須在6個月前進行通報。然而，由於時間上比較難掌控，此次修法要求定期申報製造、輸入、供應的情況，以利主動掌控。

第2項重點，是強化、穩定藥品供應。王德原說，現行只有必要藥品出現供應不穩，才可啟動專案輸入、製造，修法後將擴大到所有藥品。另外，修法也授權主管機關在必要時採取限制措施，限制藥品的供應範圍、對象、數量等，例如要先供應醫院或藥局等。

若業者不配合申報、限制措施，依《藥事法》，可處6萬以上，30萬元以下罰鍰。同時《藥害救濟法》也增訂，因應具有藥品許可證藥品有供應不足之虞、因應緊急或重大影響公共衛生情事，得專案核准製造或輸入藥品，將納入適用藥害救濟制度，保障民眾用藥權益。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示肯定。雖然現行已要求業者提前6個月通知，但許多人都是等到1、2個月才申報。由於大型醫院有能力和業者簽約，業者出現供應問題，為了避免罰錢，會優先供應給大醫院，最衰的就是診所和藥局，導致民眾常常在A藥局、B藥局都領不到藥，得舟車勞頓回到大醫院。

黃金舜表示，如果可以提前通報，找替代藥品處理，才不會造成民眾恐慌，期待主管機關要嚴格執法，別讓修法成為一場空。