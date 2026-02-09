《藥事法》三讀通過 証實羅廷瑋二年前揭發行政弊端是國家帶頭違法

台中市立法委員羅廷瑋於臉書上表示，兩年前，政府在藥品調度上嚴重失靈，導致台灣出現「生理食鹽水輸注液」全面短缺的亂象。更令人震驚的是，當時，衛福部邱泰源前部長，並未積極支持本土藥廠，反在缺乏法源依據下，仍以「類推適用」為違法決策辯護。衛福部就這樣在欠缺明確法源的情況下，進口未取得許可證的輸液供國人使用。這代表一旦發生藥害事故，受害者將無法依《藥害救濟法》獲得任何保障，國家違法讓民眾自行承擔風險，實在令人難以接受。

廣告 廣告

羅廷瑋說，今年1月30日，《藥事法》及《藥害救濟法》三讀通過，也證實了兩年前我在總質詢所揭發的是行政弊端，也是國家帶頭違法的弊案。(見圖)



羅廷瑋並指出，今年(115年)1月19日的衛環委員會上，衛福部林靜儀次長也終於為兩年前違法進口輸液案，正式向國人道歉。這場遲來的道歉，不僅是還給全民一個公道，更是提醒政府，藥品供應政策與產業支持，必須從制度上徹底檢討，才能避免歷史重演。

本次《藥事法》及《藥害救濟法》修法，以「預警更前端、救濟作後盾」為核心精神，全面強化缺藥時的用藥安全。藥事法修法落實主動監控到位，由被動「缺藥通報」升級為系統性「定期申報」，及早風險監控掌握藥品安全庫存訊號；同步也推動專案核准升級，擴大專案核准的適用條件，在確保國人用藥安全與效益前提下，加速醫療可近性；最後，透過藥害救濟周全，擴大「合法藥物」範圍，納入專案進口藥品為對象，確保受害者能即時獲得支持，形成預防在前、保障在後的完整防線。

羅廷瑋強調，這次修法，是為政府補上制度的缺口，重新劃清不能再退讓的底線。藥品短缺，不能成為違法的理由；行政失誤，更不應由民眾承擔，小羅未來也會持續為大家監督把關！