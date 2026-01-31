「藥事法」修法三讀過關 強化缺藥應變 藥界籲：別雷聲大雨點小

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院昨(30日)三讀通過「藥事法」與「藥害救濟法」修正案，強化缺藥預警與政府應變權限，讓藥品供應「提早知道、及時補位」。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜直言，對修法「樂觀其成」但制度能否改善缺藥問題，關鍵仍在主管機關是否落實執法，否則恐流於「雷聲大、雨點小」。

食藥署副署長王德原表示，修法有三大重點，首先是針對「必要藥品」要求藥商定期申報製造、輸入與供應情形，不再僅限於供應異常前六個月通報，讓主管機關能即時掌握供應變化，至於藥商定期申報的頻率與細節，將由子法規範。

廣告 廣告

其次是擴大專案製造與專案輸入適用範圍，王德原說，過去僅限於「必要藥品」供應不足時，主管機關才能啟動專案機制，此次修法擴大至「所有具有藥品許可證的藥品」，目前必要藥品有584項，非必要藥品許可證則超過1萬張，未來只要出現供應不足，或因應重大、緊急公共衛生需求，主管機關都可依法專案核准製造或輸入替代藥品。

第三，修法也賦予主管機關必要時調控藥品分配的權限，主管機關得在供應吃緊時，限制藥品供應範圍、期間、數量與對象，要求藥商配合調整分配，避免藥品集中於特定院所，提升診所與社區藥局取得藥品的公平性。王德原也補充，「藥害救濟法」也同步修正，將專案核准製造或輸入的藥品納入救濟範圍；修法也加重罰則，藥商違反缺藥管理規定，可處6萬至30萬元罰鍰，並限期改善。法案將待總統公布後施行。

黃金舜認為，近年缺藥問題遲遲未解與國際供應鏈動盪密切相關，包括美國關稅政策反覆、要求藥廠赴美設廠等，加上台灣市場規模有限，缺藥風險恐將成為長期問題。他也以「瘦瘦針」為例，同款藥物可用於減重與糖尿病治療，但減重用藥利潤較高，藥廠自然優先生產，反而壓縮肩負醫療責任的糖尿病用藥產量，導致台灣分配不足，直言藥品不應只以一般商品的生意邏輯看待，必須兼顧醫療道德倫理。

黃金舜直言，過去藥商多僅提前一個月通知藥局，有限藥品優先供應大型醫院，導致社區藥局斷藥，像是慢性病患者因此四處找藥，甚至被迫回醫院領藥，若能提前掌握庫存並協調分配比例，讓大型醫院與診所、社區藥局合理分流，並預留緩衝期說明替代藥品，才能降低民眾恐慌，因此藥師公會支持藥事法修法，但更期待主管機關嚴格執法，才能讓制度真正發揮效果。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》柯建銘、蔡其昌競選總召 「她」也報名民進黨團三長

為何柯文哲怨恨陳菊 劉進興：因她是民進黨2018不再支持柯的關鍵聲音

汽車首次最高6萬元、機車3.6萬！ 無照駕駛加重罰則今實施

解決全台「教師荒」募杏壇新血！教育部長鄭英耀曝2026年師資培訓新方案！【官我什麼事】

