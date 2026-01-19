藥事法、藥害救濟法修正草案審查完畢 強化缺藥預警應變

近年缺藥問題不斷，為加強藥品供應韌性，衛福部啟動修法。立法院社會福利及衛生環境委員會今（19）完成《藥事法》及《藥害救濟法》修正草案審查，順利送出委員會。（劉建國辦公室提供）

近年缺藥問題不斷，為加強藥品供應韌性，衛福部啟動修法。立法院社會福利及衛生環境委員會今（19）完成《藥事法》及《藥害救濟法》修正草案審查，順利送出委員會。召委劉建國表示，過去疫情期間，國內多項藥品供應不穩，甚至出現斷藥危機，嚴重影響病患用藥權益，此次修法即是針對制度缺口進行補強，確保民眾用藥安全。

行政院去年12月公布「國家藥物韌性整備計畫」，預計在未來4年內投入240億元，橫跨衛福部、財政部、環境部、經濟部成立專案辦公室，加強我國藥物自製量能、擴大醫療使用等，提升整體供應鏈的韌性與應變能力。

立委王育敏今天在立院衛環委員會詢問「藥物韌性專案辦公室」規畫進度，是否將設置專門人力？食藥署長姜至剛回答「尚未定案」，但希望有專人。王育敏提醒，如果只是現行架構的委員會、沒有專人，就不能叫辦公室，不是跨部會拼拼湊湊而已。

立委陳昭姿則提到，《藥事法》修正方向是「廠商未提前通報就給予重罰」，這是將結構性風險轉化為個別廠商責任，而台灣市場小、藥價低，優先順序本來就不高，是否可能因為過度加重責任，導致廠商退出市場？衛福部應有配套措施。

劉建國指出，《藥事法》修法重點在於強化缺藥的「預警」與「應變」機制，要求主管機關及早掌握藥品供應風險，並建立即時處理措施，避免斷藥情形發生。《藥害救濟法》也同步修正，將因缺藥而緊急專案輸入的藥品，正式納入藥害救濟適用範圍，讓病患獲得完整保障。

劉建國表示，委員會中凝聚高度共識，感謝各黨派委員的支持，讓攸關民眾用藥權益的重要修法得以順利完成委員會審查。他在詢答時也指出，在行政院談判團隊努力下，台灣輸美商品關稅降至15％，美國更對台灣學名藥及學名藥原料給予0％互惠關稅，對台灣藥品產業是一大契機，將為台灣藥品及藥品原料打開國際市場新局。

