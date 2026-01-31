藥劑師遭詐騙又遇假律師 前後慘噴2百多萬

一名藥劑師日前遇上投資詐騙損失80萬元後，上網搜尋關鍵字慘遭假冒律師二次詐騙被騙走更多積蓄，甚至還貸款投入資金，最後全部血本無歸，刑事局呼籲勿相信可追回詐騙款項網路廣告。

警方提醒勿遭二次詐騙。（圖／警方提供）

警方調查，1名藥劑師林姓女子（50歲）的，在網路上被誆稱保證獲利、穩賺不賠的假投資廣告誘惑，加入假投資APP「capitalgroup」，於去年7至9月間被投入80萬元後，假投資APP完全失靈對方人間蒸發，才驚覺遭詐錢全追不回。

林女遭詐後越想越氣，遂在網路上搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，找到1名自稱具國際律師執照的李姓律師聲稱專門協助被害人追回遭詐款項，林女遂與對方聯絡並提供遭詐細節與相關文件，對方誆稱經該事務所高級幣流分析師分析遭詐金流，查出款項已被輾轉匯到「金沙娛樂城」。

廣告 廣告

假律師及假幣流分析師表示事務所與金沙娛樂城有配合，可利用操縱博弈APP後台以協助林女透過網路博弈方式保證「贏回」第一次遭詐款項，林女便依歹徒指示申請虛擬貨幣電子錢包，並先後面交3次一共115萬元給車手，兌換成泰達幣在金沙娛樂城APP下單。

林女相信假律師及假幣流分析師為她操縱博弈後台贏錢，見金沙娛樂城APP帳面上已贏得87683 美金、折合台幣約280萬元，不僅贏回第一次遭詐款項還倒賺，林女受假幣流分析師的慫恿，向保險公司借貸50萬元加碼，甚至拿自己的套房去貸款，所幸地政事務所人員察覺可疑報警，林女才發現自己深陷二次詐騙，前後共損失2百多萬。

警方提供正確處理流程。（圖／翻攝畫面）

刑事局委託中央警察大學研究調查，被害人被詐騙後，再次遭到詐騙的主要原因為缺乏相關詐騙手法辨識知識、過於相信自稱「官方、專業、客服、急於挽回損失」，認為「有機會追回錢」而冒險嘗試等因素，導致被害人為了把遭詐款項拿回來，卻不清楚司法、警方及銀行真正的處理程序，容易相信任何看似有希望的管道。

刑事局呼籲，民眾若遭詐應第一時間報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶，切勿相信自稱可協助追回詐騙款項的律師或幣流分析師，律師僅能擔任訴訟代理人與檢、警和法院溝通，協助整理證據和構成要件關係，沒有透過公權力無法自行追回，詐騙案經檢警偵查起訴後進入法院程序，待審判程序附帶民事訴訟求償，判決有罪方有可能追回詐騙款項。

延伸閱讀

二類電信業者涉勾結境外詐團 刑事局逮5嫌送辦

影/竹聯幫成員策劃泰女走私運毒 刑事局逮19人

影/太陽聯盟幹部勾結地下錢莊 潑漆砸蛋恐嚇15嫌落網