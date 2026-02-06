藥品也要大掃除！注意這5類需回收、藥水勿倒馬桶 處理方式一次看

食藥署提醒，處理藥品時5類應進行回收，藥水類切勿直接倒進水槽及馬桶。示意圖／photoac

農曆春節將近，許多民眾開始大掃除，不過不僅變質藥品，包括治療療程已結束卻未服用完畢的藥品、開封已久的藥品，以及過了「保存期限」卻未開封的藥品都應丟棄；對此，食藥署解答各式藥品鄭卻處理方式。

食藥署指出，春節連假將至，民眾返鄉團圓、出門旅遊或在家整理藥品之際，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加，不過丟棄藥物時，若遇到「特殊藥品」，包括針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，應送回醫療機構或藥局進行回收處理。

若為「一般藥品」，則可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理；若為「藥水」，切勿直接倒入馬桶或水槽中，應先將砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等物質放進夾鏈袋或塑膠袋中吸附，並將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

食藥署提醒，年節時期如果有出國或出遊規劃，正使用慢性病用藥者，應隨身攜帶藥品，一般民眾也可至藥局詢問藥事人員，準備旅遊常備用藥；另外，落實正確用藥及妥善處理廢棄藥品，亦是守護個人健康與公共安全的重要關鍵。



