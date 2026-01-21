藥品別亂丟！5類藥要送回醫療機構

▲食藥署說明用藥安全，一般藥品可直接丟進垃圾袋，藥水則切勿直接倒入馬桶或水槽中。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 春節連假將至，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加。衛福部食藥署提醒，如有用藥及藥品丟棄需求，以「特殊藥品」來說，如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品等，應送回醫療機構或藥局進行回收處理。

「一般藥品」則可直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，如果是藥水，切勿直接倒入馬桶或水槽中，

而是要以3步驟處置：

📍放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。

📍倒：將藥水倒入袋中後確實密封。

📍丟：將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

平時用藥要留意「使用合法藥品」，應自合法醫療機構、藥局或藥粧店取得，並確認藥品外包裝及標示內容清楚、完整。

用藥前，應詳閱藥品外盒或仿單（說明書）資訊，了解藥品成分、適應症、用藥方法、時間、藥品可能的副作用及注意事項。如果對於藥品使用有任何疑問，可以諮詢醫師或藥師。

春節期間部分醫療院所可能調整看診時間，民眾如有用藥需求，應提前就醫評估；持有慢性病連續處方箋（慢箋）的病人，也可依規定提前領藥，相關提前領藥日期與方式，請洽詢原就醫醫療院所或鄰近社區藥局。

▲春節因聚餐多、作息亂，用藥要特別留意。（圖／食藥署提供）

另外，農曆春節將至，馬偕紀念醫院提醒慢性病人家中用藥或慢箋領藥結束日介於2月14日至2月22日者，可於1月31日開始回診就醫或預約領藥。而食藥署也提醒用藥安全，包括藥品丟棄要如何處理等。

馬偕紀念醫院藥劑部主任陳智芳表示，因應農曆春節假期，依健保署公告短暫放寬「慢箋第二次或第三次領藥」措施，若手邊的慢性病用藥將於春節假期服用完畢，或慢箋領藥結束日介於2月14日至2月22日，均可於1月31日起提早回診及多多利用網路預約領藥，避免慢性病人年節期間用藥中斷。

陳智芳表示，每年過年前是醫院領藥的顛峰時段，過年可以放假，但慢性病人長期用藥需遵從醫囑不能中斷或擅自停藥，為配合農曆春節假期及全面優化預約領藥作業，凡慢性病連續處方箋結束日介於2月14日至2月22日者，馬偕紀念醫院提早開放於1月31日預約領藥，預約領藥方式請留意處方箋背面注意事項。

陳智芳提醒，年節將至，慢性病人應確實盤點目前規律性服用藥物，若將於2月14日至2月22日服用完畢者，請於1月31日起至2月13日春節休診前回原醫師門診，以確保年節期間不斷藥。

馬偕紀念醫院表示，農曆春節期間急診照常，門診休診日為2月15日至19日(小年夜至初三)，2月20日(初四)起全面恢復正常門診。

▲掌握正確用藥5原則。（圖／食藥署提供）

▲丟棄藥品要注意，以藥水來說，切勿直接倒入馬桶或水槽中。（圖／食藥署提供）

