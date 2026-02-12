藥品別拆裝！醫曝「出國帶藥10建議」：出發前最好回診諮詢

各國對藥品入境的規範差異極大，稍有不慎，就可能讓期待已久的旅程演變為機場驚魂。（示意圖／翻攝自pexels）

日前有1名台灣旅客前往韓國旅遊，在領取行李時發現行李箱被掛上黃色大鎖，隨後遭帶往海關小房間接受長達1小時的搜查。結果原因並非違禁品，而是行李中放有醫師開立的備用止咳藥，但其中所含成分在韓國屬於嚴格管制藥品，導致當事人險些被當成毒品販運者對待。對此，小兒科醫師柳雱邁也分享「出國帶藥10項建議」，強調這起事件足以提醒國人，各國對藥品入境的規範差異極大，稍有不慎，就可能讓期待已久的旅程演變為機場驚魂。

柳雱邁醫師近日在臉書粉專發文指出，每逢年節或旅遊旺季前夕，前來門診要求開立出國備用藥的家長與慢性病患者明顯增加。身為臨床醫師，他理解家長對孩子在國外突發病況的焦慮，也明白慢性病患者對於藥物不中斷的依賴。然而，他強調，醫療需求必須與各國法規並行考量，否則即便持有醫師處方，仍可能因成分問題在他國觸法。

柳雱邁也藉此分享「出國帶藥10項建議」。首先，攜帶藥品務必保留原廠完整包裝，不應自行拆散裝入夾鏈袋。原廠鋁箔排裝、藥盒或藥袋上清楚標示藥名、成分與劑量，是海關查驗時最直接的辨識依據，能有效縮短說明時間並降低誤解風險。第二，對於長期服用或醫師處方藥品，應事先向醫師申請英文診斷證明或處方箋。這類文件在法律上可證明藥物屬於醫療必需且為合法持有，是面對海關質疑時最具效力的佐證。

第三，針對特定國家的成分限制，他以韓國為例指出，新聞案例中的止咳藥含有「Dextromethorphan」，此成分在台灣相當常見，但在韓國入境規範中卻屬高度敏感藥物。此外，含有「可待因」（Codeine）的咳嗽藥水亦需特別留意，因其在多國均列入管制範疇。這類差異顯示，即便在台灣屬於常規用藥，也不代表在他國能夠自由攜帶。

第四，他也特別說明精神科與中樞神經相關藥物的嚴格限制。例如治療注意力不足過動症的「利他能」（Methylphenidate）、安眠藥與抗焦慮藥物，在日本與韓國等國家多屬嚴格管制品項。若攜帶數量較多，通常須事先向當地衛生主管機關提出申請，否則可能面臨扣押甚至法律責任。

第五，至於日本輸入確認書的規範，柳雱邁說明，日本對藥品攜帶數量有明確上限規定，處方藥以1個月份量為限，非處方藥則為2個月份量。若慢性病患者因治療需求必須攜帶超過限額，或需攜帶針劑藥物如胰島素，必須在出發前向日本厚生勞動省申請「輸入確認書」，否則可能在入境時遭到攔查。

第六，在航空安檢層面，他提醒家長特別留意液體藥劑的規範。兒童感冒藥水若單瓶超過100毫升且需隨身攜帶，應於安檢時主動出示醫師證明，其餘情況則建議託運，並確保包裝完整以防滲漏。第七，至於注射器與針頭等醫療器材，應保留原包裝並備妥英文診斷證明，同時在報到時主動向航空公司確認相關規定，以免因安檢誤判而延誤行程。

第八，柳雱邁也嚴正提醒，藥品入境僅限自用，切勿替他人攜帶藥品或來源不明的包裹。即使出於善意，也可能因違反藥事相關法規而觸法，後果遠超一般旅客想像。第九，若對藥品成分是否符合目的地規範存有疑慮，應採取主動申報策略，在填寫海關申報單時誠實勾選藥品項目，並經紅線通道主動詢問海關人員。主動揭露通常有助於降低刑事責任或罰鍰風險。

最後，他也呼籲民眾在出國前1至2週安排回診，與家庭醫師討論健康狀況與目的地國家規範，必要時調整藥物內容，並預留開立英文證明文件的時間。由於各國管制政策可能隨時調整，事前專業諮詢是最穩妥的做法。

柳雱邁在文末也提醒，規劃旅程時除了機票與住宿，更應將隨身藥品的合法性納入考量。只要事前準備周全，遵守各國規範，便能在保障健康的同時，也確保通關安全無虞。

