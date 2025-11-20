藥品大撤退！47種藥物退市 基層藥師揭殘酷真相
近期台灣藥品市場面臨重大變動，截至9月底，食藥署統計將有47款藥品退出台灣市場，其中包含許多慢性病患者長期使用的藥物，引發民眾對缺藥潮的憂慮。基層藥師協會理事長沈采穎指出，雖然官方宣稱大多數退出市場的藥品有替代選擇，但實際上許多替代藥品已經叫不到貨，迫使病人必須回醫院領藥。藥品退出市場的原因複雜，包括健保持續砍藥價、營運成本增加以及國際市場變動等因素，專家們呼籲政府正視問題並調整市場機制因應。
根據食藥署的統計資料，將有47款藥品退出台灣市場，其中包括降血脂藥美百樂、高血壓藥安普諾維膜衣錠及抗憂鬱藥百憂解等。這些藥品多為慢性病患者長期使用的藥物，使民眾擔心可能出現缺藥潮。衛福部表示，在這47項藥品中，有46項都有替代選擇，只有一項「抗排斥針劑」可供應到明年底，衛福部將會啟動專案進口因應。沈采穎認為，政府針對缺藥問題的處理「還是停留在公告公告再公告」，只是從數字上說有藥可以替代，但實際情況是即使有些藥品明年才退出台灣市場，現在已經叫不到了。
對於藥品替代的問題，診所醫師林應然表示，雖然理論上成分相同，但實際上仍有差異存在，例如賦形劑、添加劑可能不完全相同。他指出，有些習慣使用原廠藥的病人改用學名藥後，可能會感覺療效不如原廠藥那麼好。不過，他也強調學名藥在成為學名藥之前，通常也要經過一些實驗。
為了應對藥品退出市場的問題，衛福部已修改《藥事法》，規定非必要藥品若要減產或停止供應，藥廠必須提前六個月通報。同時，為避免缺藥消息釋出後醫院開始搶藥囤藥，修法授權食藥署在缺藥期間「統一控貨」。沈采穎分析藥品退出市場的多重原因。她提到美國前總統川普的關稅政策是一個直接因素，但更根本的問題是健保長期以來的砍藥價政策。她指出，明年四月又將砍藥價，而從疫情至今，海運成本已上漲約三成以上，但台灣每年仍然砍3到5%的藥價。在營運成本增加而藥價下跌的情況下，廠商沒有利潤，自然會選擇退出台灣市場。沈采穎強調，政府一直說藥品退出與藥價無關是「自欺欺人的說法」。
面對藥品退出市場的問題，藥師公會全聯會常務監事李懿軒提出了「藥品差額負擔」的解決方案。他解釋，有些藥品在其他國家賣的比較貴，台灣相對賣的比較便宜時，廠商可能會考慮機會成本，希望能賣得比健保支付價更高一點，而中間的差額由民眾自己負擔。李懿軒認為，這樣做的原因是民眾可能會想要自己選擇某些廠牌。隨著國際社會藥價快速變動，專家們也呼籲關注美國藥品關稅是否持續影響全球布局，以避免來不及因應的情況發生。
