藥品零關稅 業界促速審藥物韌性預算

美國商務部宣布，台灣承諾半導體與科技企業對美進行2500億美元的直接投資，台灣政府則提供2500億美元的信用擔保作為交換，美國將對等關稅從降至15％，並承諾對學名藥及其原料、飛機零組件以及部分天然資源，不課徵對等關稅。學名藥協會表示肯定，在國際情勢逐漸明朗之際，呼籲立法院盡快通過4年240億的國家藥物韌性整備計畫預算。

藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，原本台灣對等關稅稅率高達20％，比日本、韓國還要高。此次能降到15％，對外銷產業是好事，台灣才能有競爭力；藥品零關稅，也對台灣的藥品供應有幫助。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩也表示肯定，感謝政院在經貿談判中的努力，政府已將藥物穩定供應視為國家重要韌性議題。

殷為瑩指出，國際情勢逐漸明朗，產業界高度期待國內把握契機，呼籲立法院朝野盡快通過4年共240億的國家藥物韌性整備計畫預算，透過預算支持與政策引導，強化藥物自主供應、在地自製的韌性能力，進一步確保民眾用藥可近性與穩定性。

不過，黃金舜憂心說，國內65歲以上人口已超過2成，台積電赴美，不僅是錢要過去，有技術的年輕人也要去，當年李登輝總統執政時，不允許台積電到大陸，台灣才有今天，如今政府讓台積電到美國、德國，「後面好壞不知道」。

黃金舜呼籲，在美國投入多少，在台灣也要投入多少，避免技術、人才外移，面對台灣的生技產業，也要有所布局。藥品不是商品，不可以只有價格的考量，品質、供應、醫療藥品的韌性，都需同步的配套，台灣市場小，藥品沒有行銷全世界的經驗，政府應扶植國內產業。