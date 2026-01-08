藥單註記「媽媽是X子」！醫院抗罰6萬結果曝光…

社會中心／李筱舲報導



前年4月，基隆市一名李姓女子（以下簡稱李女）帶著孩子至醫院看診，結束後拿著藥單去領藥時，發現藥單上面的過敏史欄位竟被寫上「媽媽是X子」5字不禮貌的字眼，她一氣之下拍下藥單，並上傳至社群平台討公道。經醫院查證，確認是一名藥師因為心情不好，才做出脫序行為，事發後便請辭。基隆市衛生局認為醫院有管理責任，依醫療法裁罰6萬元，但醫院不服，認為此案是因藥師個人問題才做出脫序行為，而提出行政訴訟，日前台北高等行政法院已正式作出判決。





廣告 廣告

心情不好在病人藥單加註「媽媽是婊子」？醫院「挨罰6萬」不服上訴結果曝光…

前年基隆一名女子帶孩子到醫院看診，不料藥單竟被寫下「媽媽是X子」。院方最終依違反「醫療法」及「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」裁罰6萬元。（圖／翻攝自臉書爆怨2公社）





李女於2024年4月24日帶孩子到基隆一間醫院看診，在領藥時發現藥單的過敏史欄位竟被寫下「媽媽是婊子」，便在臉書社團「爆怨公社」發文。後續經過醫院約談調查後，發現是一名藥劑師所為。基隆市府認為醫院對管理醫事人員上有疏失，在病歷資訊系統安全管理機制也有重大疏漏，才使員工在藥單上留下不當言詞，且藥單未經查核就逕行流出，最終依違反「醫療法」及「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，分別裁罰5萬元、1萬元。

心情不好在病人藥單加註「媽媽是婊子」？醫院「挨罰6萬」不服上訴結果曝光…

醫院不服判決，向北高行提出行政訟訴。北高行判定醫院有管理上的疏失，駁回醫院訴訟醫院敗訴，全案可上訴。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

對此，醫院強調，院方有落實日常的教育訓練課程，並協助員工應依法執行職務，認為此案是因這名藥師個人情緒問題才做出脫序行為，不服判決而提出行政訴訟。北高行審理後認定，藥師在藥單上記下無關醫囑的不雅字眼，屬於「未依醫事職業法規執行業務」，處方箋由醫院控管，被藥師亂填卻沒即時查核、發現記載人，顯示電子病歷的製作、增刪、權限管控、稽查制度和預防事故等制度並未完善，判定醫院有管理上的疏失，北高行駁回醫院訴訟，醫院敗訴，全案可上訴。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：心情不好在病人藥單加註「媽媽是X子」？醫院「挨罰6萬」不服上訴結果曝光…

更多民視新聞報導

國台辦又列台獨頑固分子！王世堅怒轟「荒唐、無聊」

美智庫模擬兩岸衝突！中共「慘痛代價」出乎預期…

F-16飛官全力搜救中！「金鐘影帝」發聲祈願

