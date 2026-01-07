藥單驚見「媽媽是婊子」 部基抗罰失敗吃敗訴

基隆市一名李姓女子前年至部立基隆醫院小兒科看診，領藥卻在藥單上看見「媽媽是婊子」的不雅文字註記。（翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

基隆市1名李姓女子前年4月24日帶孩子前往衛生福利部立基隆醫院小兒科看診，領藥後卻在處方簽過敏史欄位，赫然發現印有「媽媽是婊子」的不雅字句。基隆市衛生局認定院方管理與系統控管皆有疏失，裁罰6萬元，部基不服提起行政訴訟，台北高等行政法院地方庭審理後，認定裁罰有理，判部基敗訴，全案仍可上訴。

院方管理疏失 全推給個人行為？

基市府調查認為，該名藥師在處方簽填寫與醫囑無關的不當文字，顯示醫院未善盡督導責任，違反「醫療法」規定，另電子病歷系統的權限控管與查核機制未能即時發現異常，也違反「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，故分別裁罰5萬元及1萬元。

部基主張，院內平時已安排教育訓練，要求員工依法執行職務，該藥師行為屬於情緒失控下的個人脫序，且在過敏史欄位註記文字，非法定藥師業務內容，不能將責任歸咎於醫院；至於電子病歷部分，專責藥師原本就有補充備註權限，系統並無違失，事後對藥師記2大過處分，當事人已辭職。

電子病歷未即時發現 制度是否失靈？

北高行合議庭認為，處方簽屬醫院控管文件，而藥師填寫不雅內容卻未被即時查核，顯示電子病歷在製作、增刪、使用權限管控、稽查及事故預防等面向均未臻完善，院方確有疏失。法院認定市府裁罰於法有據，駁回部基之訴，部基確定敗訴。

