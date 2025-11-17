藥局變身防毒前線！高雄毒防局X大樹藥局 守護社區健康

▲大樹藥局加入高雄社區毒防關懷站，「樹」立社區防毒新力量。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市毒品防制局攜手大樹藥局、高雄市藥師公會及高雄市第一藥師公會，於11月17日在大樹連鎖藥局左營華夏店舉辦「『樹』立社區毒防新力量」宣誓活動，共同展現醫藥界與社區守護市民健康的決心。活動由陳盈秀局長、大樹藥局高雄營業本部長陳俊凱藥師，以及藥師公會與地方代表共同宣誓，宣示攜手防毒。

毒防局自108年起持續推動「社區及里辦毒防關懷站」建置，至今年已於全市890個里完成布建，形成遍布全市的基層防毒網絡，提供宣導、諮詢、轉介與關懷服務，成為社區早期預防與介入的重要平台。此次新增大樹藥局35間分店加入，讓高雄市毒防關懷站總數達1,180個，包括社區藥局、診所、衛生所及里辦公處，進一步強化社區防毒量能。

陳盈秀局長指出，社區是毒品防制第一線，藥局親民便利又具專業信任感，能將防毒觀念有效深入家庭與社區。她提醒市民注意第二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈），切勿嘗試，並呼籲遵守「防毒三不三要」及「拒毒六招」保護自己。

大樹藥局高雄營業本部長陳俊凱藥師表示，藥局不只是提供藥品的地方，更是社區信任的健康據點，希望將防毒觀念傳遞給每一位民眾，讓關懷成為社區的一部分。

毒防局將持續擴大公私協力，邀請更多醫藥界與社區夥伴加入關懷站行列，使防毒資訊更普及。市民如有毒品相關疑問，可就近洽詢毒防關懷站，或撥打24小時免付費諮詢專線0800-770-885，共同守護自己與家人健康。（圖╱記者王苡蘋攝）