藥師人力拉警報 台大北護分院打造自動化發藥機

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）缺藥師讓台大北護分院曾開不了夜診藥局，除了從優徵才，院方爭取900萬打造全自動盒裝藥發藥機，作業時間可少30%、等藥縮短20%，成地區醫院首例，也是台大醫療體系第1台。

根據衛生福利部規定，每100張處方箋就要聘用1名藥事人員，然而面對超高齡化社會浪潮，慢性病醫療需求持續增加，導致藥師人力普遍不足，就算是位在台北市中心的台大北護分院，也難擋缺人窘境。

台大北護分院院長詹鼎正今天在記者會中透露，最慘的時候，甚至連夜診藥局都開不了，當時只能釋出處方箋，請附近的藥局「多幫忙」，因此從薪資、提升其他待遇、釋出公職缺、專業加給制度等多管道齊下，目前藥師人力陸續到位，已恢復部分夜間門診藥局。

讓包括藥師、醫檢師等專業人員，更加專注在本業工作上也是重點。詹鼎正指出，過去專業人員必須負擔部分行政工作，現在已增聘行政人員，今年更爭取新台幣900萬元預算，導入全自動盒裝藥發藥機，不僅改善內部流程，還象徵醫療體系走向跨域整合的時代。

台大北護分院藥劑組長彭思瑋說明，全自動盒裝藥發藥機與醫令相連，藥師端啟動後，機器就會自動抓取指定藥品，並傳送至發藥口，省去以往藥師必須跑來跑去找藥的時間，藥師僅需核對與說明即可。

目前機器中已有40多種盒裝藥品，占院內盒裝藥品整體約4成。彭思瑋表示，根據導入評估，待完成後續全自動化後，系統可使藥師作業時間減少約30%、調劑錯誤率下降95%、病人等候時間縮短20%，發藥正確率更提升至99.5%以上。

此外，在ESG永續發展面向上，全自動盒裝藥發藥機採節能設備與環保運作模式，完成全面自動化後，評估可減少紙張與標籤耗材約20%、降低藥品報廢率30%、節能約15%，提升藥師的工作環境與安全性。

詹鼎正強調，這是目前國內區域級以下醫院第1台，也是台大醫療體系第1家啟用與醫學中心同級設備；自動化不只是設備導入，而是一場智慧醫療轉型，自動化的目的不是取代藥師，而是讓藥師回到臨床現場，投入更多時間與病人對話，強化用藥安全與健康教育。（編輯：管中維）1141106