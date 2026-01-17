藥師佛文化節登場 劉和然出席追思淨耀大和尚弘法精神

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府與慈法禪寺共同主辦「2026年第八屆藥師佛文化節」，17日起一連兩天於圓山花博爭豔館登場；副市長劉和然出席首日啟建上淨下耀大和尚圓寂周年紀念法會，透過莊嚴法會與文化活動，緬懷其弘法利生精神，並為社會與世界祈福。

圖／新北市副市長劉和然出席首日啟建上淨下耀大和尚圓寂周年紀念法會。（新北市政府民政局提供）

劉和然表示，上淨下耀大和尚立足臺灣、弘法全球，長年投入社會教化、反毒宣導與青年關懷，其慈悲願行不僅深植宗教界，也為社會注入穩定與希望；新北市政府多年來與慈法禪寺攜手合辦藥師佛文化節，正是希望透過宗教的力量安定人心、凝聚社會正向能量，讓善念在城市中持續流動。

慈法禪寺指出，藥師佛文化節以推廣藥師法門為核心，帶動全台各寺院共同修持，匯聚善能量、為全民祈福；本次圓寂周年紀念法會暨追思座談會，透過播放紀念影片與緬懷座談，回顧上淨下耀大和尚一生弘法利生的行誼，並同步展出其墨寶回顧展，呈現佛法與藝術融合的修行精神。

劉和然在淨化社會文教基金會董事長陳立純及慈法禪寺住持開善法師陪同下，參觀淨耀大和尚墨寶展，並親筆寫下「乘願再來」祝福語，祈願延續其悲心弘願；同時點燈供佛，為新北市民祈求平安健康。

民政局長林耀長表示，藥師佛文化節已成為結合宗教、文化與親子活動的重要平台，今年邁入第八屆，象徵信念與善行的持續傳承，也讓城市在忙碌中找到安定人心的力量；本次文化節系列活動將持續至明（18）日，除內場法會與文化展覽外，外場「幸福嘉年華」結合親子體驗、蔬食市集與反毒公益宣導。

