藥師偏鄉送暖 中央社獲台灣藥事報導獎特優

（中央社記者陳婕翎台北30日電）都會區藥局大街小巷林立，但對偏鄉而言，因為一群藥師守前線、送藥兼送暖，才能用藥不中斷，中央社記者蕭博陽、蘇木春報導南投熱血藥師故事，獲台灣藥事報導獎平面組特優。

藥師公會全國聯合會今天晚間舉行第15、16屆交接典禮暨晚宴，同時頒發今年度台灣藥事報導獎，獎勵報導台灣藥師形象以及藥師貢獻藥事專業、防疫、公共衛生及公益，鼓勵新聞從業人員發表藥師專業、公共衛生等有助社會公益與公義的公共議題相關新聞報導。

今年台灣藥事報導獎分為平面組、聲音組與影音組，中央社記者蕭博陽、蘇木春以「南投偏鄉藥師送藥更送暖」系列報導，抱回平面組特優，系列報導包含「南投啟用送藥到府系統 網路申請更方便」、「南投魚池藥師陳雨函穿梭山區 送藥偏鄉兼送暖」及「付出大於收入 陳村熒開鹿谷首家健保藥局守前線」。

蕭博陽表示，感謝中央通訊社、各級長官、副主任李明宗給予這次機會，以及好同事蘇木春一同完成採訪。在人口負成長的大環境之下，許多行業缺工，醫療相關行業也不例外，從業人士工作負擔加重，「近期我的兒子出生，更感受醫療從業人員工作的辛勞。」

蕭博陽表示，感謝有藥師願意到偏鄉守護居民健康，不只一般的藥事服務，還要幫忙送藥，甚至順道關心老人家「最近好不好」，在執業之外，更多了一份責任與使命感，如此額外付出，很高興能透過報導讓更多人知道，希望發揚更多善的力量。

平面組其他獲獎名單，包含聯合報元氣網「四度抗議318『藥事法』解釋令 藥師公會為何怒吼？」、天下雜誌「長照藥局殺出重圍」拿下優等。

平面組佳作則有中國時報「我的身體我做主 事後避孕丸轉類指示藥 未來藥局買得到」、關鍵評論網「從預防到安寧，社區藥師在長照2.0扮演多重角色，為何願意參與的人卻不多？」，以及NOW健康「健保永續藥師同行！ 從給付制度、藥價政策到專業角色」。（編輯：張雅淨）1141130