藥師公會第16屆理事長交接！白委林憶君接任

中華民國藥師公會全國聯合會今日（30）舉行「第15、16屆交接典禮暨晚宴」。（李念庭攝）

中華民國藥師公會全國聯合會9月底完成改選，第16屆理事長由民眾黨立委林憶君接棒，11月20日上任，前任理事長黃金舜轉任榮譽理事長。林憶君表示，未來將推動藥師在長照、公衛、社區健康照護的角色，讓藥師在的地方成為安心的所在。

中華民國藥師公會全國聯合會今日（30）舉行「第15、16屆交接典禮暨晚宴」，前任理事長黃金舜正式將棒給立法委員林憶君，象徵全聯會在藥事專業、公共衛生與政策倡議上邁向新篇章。

現任榮譽理事長黃金舜表示，自己擔任2屆理事長，6年的時間遇到新冠疫情，全世界包括台灣都恐慌不安，看不到疫情盡頭。藥師公會整合全台7000多家健保特約藥局，投入防疫送藥，包括口罩、快篩實名制，3萬多名藥師與民眾站在一起，藥局成為社區照顧網絡重要支柱。

黃金舜說，擔任理事長期間，突破台灣外交環境艱困，與印尼、韓國藥師會締結姊妹會，深化國際交流。也爭取2023亞洲藥學年會在台舉辦，讓國際看到台灣成績、看到藥師專業。過去藥師薪水約5萬元，現在已提升到8、9萬，這是屬於全體藥師的榮耀。

林憶君致詞表示，從SARS到新冠疫情，全聯會與全國藥師從未缺席，每場挑戰都堅守崗位、守在疫情第一線，災後也走入社區協助重建，守護國人健康。藥師的價值不只是發藥、調劑，更是對民眾的關懷，讓用藥更安全、治療更完整、民眾更安心，「藥師在的地方，就是安心的所在」。

至於上任後施政方向，林憶君說，在前理事長領導打造的基礎之下，未來將以「專業領航、權益保障、永續發展」為核心，持續提升藥師的價值，包括推動藥師在長照、公衛、社區健康照護的角色，深化專業、國際交流、強化基層執業支持等。

今日交接典禮亦有多位政壇、醫藥界領袖親臨祝賀，包括行政院政務副秘書長阮昭雄、衛福部次長林靜儀、民眾黨主席黃國昌、國民黨副主席李乾龍、特地從花蓮趕來出席的立法委員傅崐萁等，展現各界對藥師專業、民眾用藥安全與藥事改革議題的高度重視。

