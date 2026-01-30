藥師創業賣上天1／對自己的汗水也過敏 「銀針體質」的她研發洗髮品賣進天空

容易過敏的藥師楊家瑋，以自身需求研發洗髮粉，打造「decent rossi」品牌。

台灣逾百萬人口有各式皮膚問題。decent rossi創辦人楊家瑋創業前是一名藥師，在第一線服務病患時，她會耐心傾聽他們的需求、協助找尋最適合的商品。

體質天生敏感的她，25歲爆發脂漏性皮膚炎，出現頭皮流血等症狀。33歲那年，她開發出第一款洗髮洗澡粉產品，只用了6種成分。第一年更打進很難進入的台大醫院皮膚科專櫃，是第一個選入的台灣洗髮品。現在台灣3大本土航空上也買得到她的產品，創造旺月百萬元營收。

走進東區熱鬧商圈巷弄內，轉角處有間透明玻璃三角窗，這是一間成立一年多的香氛選物店。楊家瑋（Rossi）和老闆李祐成（Allen）熱烈討論decent rossi的新品和消費者反應。Allen說：「很多客人都很喜歡Rossi家的產品，因為天然無負擔。」

不同於一般個人清潔用品，創業前擔任藥師的楊家瑋，她開發的「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」很獨特，需要醫生、藥師、達人推薦給特定需要的人。除了官網、電商平台，醫院、藥局、診所、精品選物店都是寄賣點。

脂漏性皮膚炎爆發 用肥皂才不過敏

25歲時，楊家瑋因壓力大和體質轉換，皮膚出現問題，「我本來就是很容易過敏的人，連對自己的汗水也會過敏。」她形容自己是「銀針體質」。在脂漏性皮膚炎爆發的那半年，她的生活極為悲慘，「當時嚴重到髮際脫皮，臉頰二側整片皮脫下來；頭皮有組織液流出來、濕濕的，醫生在我的頭皮上打針、吃抗生素、類固醇都沒有用，很痛苦。」

「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」只有6種成分，天然又溫和，使用較貴的玻璃瓶。（820元／50克）

她不了解為何用了所有能用的藥物，都沒有效果，「我就回來檢視自己的生活用品，像洗髮精、沐浴乳等。」她說自己只要用沐浴乳洗澡就會長痘痘，或是引發毛囊炎，「我才發現這二樣東西的成分都很複雜，像洗髮精就有30至40種成分。」直到改用肥皂洗頭，困擾許久的症狀因此消失，「就這樣，再也沒有發炎了！」

泰國行改變職涯 看見另一個可能

北醫藥學系畢業後，她成為藥師，站在醫療的第一線，看見許多同樣擁有膚質敏感的病人，因使用錯誤的洗髮精、沐浴乳而導致發炎，「我會請他們去買成分簡單且清爽的肥皂使用。」

decent rossi在東區香氛選物店寄賣，楊家瑋（右）和老闆Allen（左）討論產品。

2016年，她赴泰國參加「亞洲藥學會」年會，改變了她的職涯。在會議中，她得知國外的藥師很多元，例如有專門照顧癌症病患的藥局等，深受啟發。她明瞭自己能做很多事，看見另一個可能性。

