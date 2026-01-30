藥師創業賣上天2／33歲轉戰業務被笑高齡 做自己能用的洗髮粉、辭百萬薪創千萬營收

藥師出身的楊家瑋，以嚴謹的態度研發產品。（楊家瑋提供）

她想了解藥廠與各通路的行銷及流程。在搭機回台的路上，狂發訊息請親友介紹藥廠工作。33歲才想轉戰藥廠，遭遇不小挑戰，有面試官不客氣地問：「妳已經是中年轉業，要如何說服藥廠願意投資在妳身上？」最終，經歷3個月的面試和等待後，如願到外商藥廠擔任業務。

適應新工作的這一年，她試著做一款自己及有相同困擾的患者都能用的洗髮品。她解釋：「得到脂漏性皮膚炎不會死，但會很痛苦，尤其在頭皮，發癢不舒服讓工作不能專心；脫屑則影響社交生活，如果改善至少可開心去約會。」

以醫療邏輯開發 只有6個成分

藥師背景的她認為，研究報告和臨床結果是最重要的，「我會看它的實驗過程。」楊家瑋以醫療邏輯開發產品，努力找尋不敏感的成分，並盡力簡化，推出的「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」只有6個成分。

藥局是decent rossi很重要的通路，楊家瑋（左）會經常訪店，她到微笑藥局探訪老闆、知名部落客廖偉呈（右），瞭解客戶需求。

她說明：「我想做一款愈簡單愈好的洗髮品，只求溫和洗淨，不過度清潔，包括脆弱皮膚、小嬰兒、孕乳婦都能使用，我把標準拉到那麼高。」因為液體需要添加的成分較多，一開始就決定做「粉」，「因為無水乾燥最能保存，脫水後的粉劑不容易腐敗，而且輕便好攜帶。」

2018年做出第一批產品後，她才辭掉藥廠年薪百萬元的工作，將品牌命名為「decent rossi」，「rossi是我的英文名字，前面加上decent，是誠實、正派的意思。」

「台灣天氣潮濕，以前在診所一天早、中、晚三診，會有4至5個病患有這個需求，這是為小眾而做的產品。」第一批只生產500至600瓶，她心想：「就算賣不掉，我也可以把它洗完。」

為了打品牌，楊家瑋很敢砸錢投資CI及（企業識別）和品牌logo。（楊家瑋提供）

藥師優勢 拓展醫院、藥房通路

「很少有品牌一開始就花30萬至40萬元投資CI（企業識別）和品牌logo，但是我敢，因為要做長久。」楊家瑋將品牌打造得極具質感，包裝也很講究，「頭皮甦醒洗髮洗澡粉用玻璃瓶，零售價較一般瓶子貴4至5倍。」

楊家瑋開發每款商品都要花2年時間，圖為適合敏感肌使用的保養品。

起初，在官網銷售、經營臉書粉專，「靠口耳相傳，剛開始一個月賣15萬元，反正我是一人飽全家飽。」她呵呵笑道。接著，四處開發通路，藥師身分讓楊家瑋有很大的優勢，有能力拓展醫院及頂級藥房通路，「台灣的專業藥局，大多是北醫體系。」順利將「頭皮甦醒洗髮洗澡粉」賣進全台最有質感的分子藥局。

第一年更打進很難進入的台大醫院皮膚科專櫃，是第一個選入的台灣洗髮品。醫院和診所通路不好進入，她比別人更輕鬆，「我用藥廠的方式跑，因為我知道要怎樣和醫生溝通，我直接拿成分報告給他們看，用論文佐證，醫生會覺得邏輯是對的。」

