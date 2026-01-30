藥師創業賣上天3／嘖嘖募資1個月破300萬 無法出貨嘆「太相信專業」公司差點被毀

楊家瑋勤跑醫學會議，將展場妝點得很活潑、有趣，讓醫生想要親近。（楊家瑋提供）

產品是粉狀，使用會不會不方便？她坦率道：「用我們家的粉洗頭髮，真的不方便。」很多客人會問：「粉體容易結塊嗎？」她強調：「會！因為沒加抗凝結劑；一開始客戶會抱怨，瓶口沾黏，但因此更相信我，代表它很天然。」她笑說：「我就是有勇氣做這件事。」

疫情營收創高 新品陷交貨困境

獅子座的楊家瑋不滿足公司只有這樣，希望業績能再成長，就不能只有單一產品，於是開發精華液和精華油。嚴謹的她不願妥協品質，花了2年、砸逾200萬元，2022年新品正式上市。

2024年「亞洲藥學會」年會在首爾舉辦，英文很好的楊家瑋擔任論壇主持人。（楊家瑋提供）

找對通路、產品多元，2022年 decent rossi的業績來到高峰，年營收達1500萬元，「疫情時每一家電商都很好，因為不能出去玩，大家願意多花一點預算、嘗試新東西。」

這一年，她也經歷地獄般的遭遇，她口中的「公司生死交關事件」。在粉絲不斷敲碗之下，終於開發出洗髮洗澡粉專用的「流轉定量瓶」，以刻度定量倒出洗髮粉，還有抗潮、防止水氣進入的設計。在嘖嘖短短一個月募資高達379萬元，是台灣化妝品組第一名，卻因工廠製造端出現問題而無法如期交貨。

2年前楊家瑋生日時，員工包下一台計程車幫她慶生，並以她的照片設計車身廣告。（楊家瑋提供）

「我太相信專業，沒有過度干涉工廠的開發和生產，在交貨前夕才得知對方無法出貨，那真是如五雷轟頂，當下覺得公司要被毀了。」在憤怒和沮喪的同時，她立即啟動處理機制、每週撰文向客戶說明進度，「有間品牌公司老闆在粉專留言說，我的危機處理是教科書等級的。」

洗髮洗澡粉專用的「流轉定量瓶」，在嘖嘖短短一個月募資高達379萬元。（楊家瑋提供）

採精兵主義 推小包裝

疫情過後，楊家瑋原以為業績還能維持，孰料民眾紛紛出國血拚，年營收持續下探，甚至低於一千萬元。此時的她步入自我懷疑期，「我有時會夢中驚坐起，會想這個市場到底存不存在？是不是我幻想的；如果存在，應該會有很多人需要。」

在公司全盛時期，她有7位員工，現採精兵主義，只有2位。同時，改變定價策略、推出小包裝，以精華液來說，除了原本的50毫升，再增加30毫升，賣1680元，更好入手。

楊家瑋持續研發敏感肌膚能使用的產品，她說：「就算開公司當老闆，我的本業一直都是藥師，能研發更好的產品、讓更多人使用，就是我的職志。」

