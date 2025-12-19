藥師寺寬邦10週年巡演首站在台灣 預告明年3月給歌迷驚喜

佛系歌手藥師寺寬邦以佛教經文為創作核心，融合現代音樂帶給聽眾安定正能量。（寬宏提供）

日本最具人氣的佛系歌手藥師寺寬邦今（19日）宣布，睽違兩年將於明年3月來台舉辦演唱會，這也是《般若心經 MUSIC》走過10年的重要里程碑。此次不僅是10週年世界巡演的一站，更將首度站上台北國際會議中心，是在台灣首次的個人大型演唱會，消息一出立刻引起樂迷關注。

《圓 – Circle of Harmony 藥師寺寬邦 般若心經MUSIC 10週年世界巡演》將於2026年3月13日在台北國際會議中心登場，門票預計於12月23日中午12點正式開賣，購票可洽寬宏售票系統及全台萊爾富、OK便利超商。主題「圓」象徵修行的圓滿、生命的圓融，也代表聲音與心念之間自在流動的狀態。

佛系歌手藥師寺寬邦明年3月13日在TICC開唱。（寬宏提供）

10年來，藥師寺寬邦以佛教經文為創作核心，融合現代音樂語彙，透過旋律陪伴無數聽眾走過人生不同階段。此次台北演出將演唱〈般若心經〉、〈大悲咒〉等代表性作品，他也透露正準備中文翻唱歌曲，期盼帶給台灣歌迷不同以往的驚喜。將原本多數人印象中屬於佛堂的經文，轉化為能走進日常的音樂風景，持續傳遞溫柔而安定的正能量。

佛系歌手藥師寺寬邦《般若心經 MUSIC》10週年巡演台北站將於12月23日售票。（寬宏提供）

本次演唱會亦將呈現藥師寺寬邦10年禪音創作的精華，並加入全新編制與嘗試，讓古老經文在當代聲響中持續生長。他希望將整場演出打造成一段修行般的體驗，引領觀眾回到當下，在傾聽之中沉澱心念，於圓融的音聲裡，找到屬於自己的平靜與完整。

