《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋

日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。

日本超人氣小說《藥師少女的獨語》，傳出要翻拍真人電影。（圖／翻攝自IG @kouta_nomura_official）

根據日媒《週刊文春》報導，真人版電影中女主角「貓貓」將由21歲的蘆田愛菜出演。蘆田愛菜自5歲以電視劇《Mother》嶄露頭角，隨後在日劇《寶貝的生活守則》等作品中持續展現演技，被媒體譽為天才童星。學業方面，她自中學起即就讀慶應義塾，並一路升上慶應大學政治系，演藝與學業並行，亦被外界稱為演藝圈少見的「學霸級女星」。官方指出，電影中「貓貓」將呈現原作設定的試毒宮女身份，不僅精通毒藥與藥理，也展現冷漠的性格。

蘆田愛菜傳出要扮演性格冷漠的試毒宮女「貓貓」。（圖／翻攝自週刊文春）

至於全作最具話題的角色、擁有傾國美貌且身分神祕的宦官「壬氏」，據報導將由23歲的新生代男星野村康太飾演。野村康太是知名演員澤村一樹的小兒子，繼承父親高顏值，身高184公分，2022年踏入演藝圈，曾在電視劇《silent》中出演目黑蓮的高中同學，近年也參與多部電視劇作品。

選角消息曝光後，引發網路廣泛討論，對於蘆田愛菜飾演「貓貓」，多數網友表示支持，有人留言「蘆田愛菜演貓貓完全合適」、「真人版的貓貓好令人期待！」；但對扮演「絕世美男子」的壬氏，意見則呈現兩極，不少網友質疑「壬氏的絕色美貌是否能在真人版被成功還原？」、「野村康太不太符合原作形象，可能無法如動畫中的美」，甚至有人直言「對真人版電影完全沒有期待」，也有網友持中立態度，表示「先看看演技再評論比較好」。

星二代野村康太扮演美男子「壬氏」，網上反應兩極。（圖／翻攝自X）

《藥師少女的獨語》故事背景設定在架空的中國風王朝，描述少女貓貓因緣際會進宮擔任試毒宮女，利用其專業能力揭開後宮內部的層層謎團，融合懸疑與宮廷元素，原著小說及後續出版的漫畫累計發行量已突破4500萬冊，動畫版播出後亦在全球廣受關注。官方日前剛宣布，動畫系列將於2026年10月推出第三季，並於同年12月上映動畫電影版。至於真人版電影的製作細節與最終呈現內容，仍有待官方正式公開。

