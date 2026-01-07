藥師心情不好竟加註「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬抗罰敗訴

李姓女子帶兒子到基隆醫院領藥，藥單過敏史卻被標註不雅字眼。 圖：翻攝自爆怨2公社

[Newtalk新聞] 基隆市李姓女子帶小孩至衛生福利部立基隆醫院小兒科拿藥，卻在處方簽的過敏史欄目，驚見「媽媽是婊子」的不雅字句，將事件PO上社群平台控訴，醫院查出是一名藥劑師心情不佳所為，事發後已請辭。基隆市衛生局認定醫院有管理違失，依醫療法裁罰6萬元。

李女2024年4月帶小孩至衛生福利部立基隆醫院小兒科領藥，發現藥單過敏史備註「媽媽是婊子」，隨後調查發現是藥師所為，基市府認定，醫院除對所屬醫事人員的管理有疏失，病歷資訊系統安全管理機制也有重大疏漏，分別依「醫療法」及「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」，各裁罰5萬元、1萬元。

醫院不服處分，提訴願被市府駁回，再打行政官司，主張已安排日常教育訓練課程，指導並協助員工應依法執行職務，全案是藥師情緒不佳下的個人脫序行為，並且電子病歷安全管理機制並無違失，專責藥師本來就有獲授權在藥袋過敏史的備註欄位額外說明的權限。

北高行合議庭審理後認定，藥師於藥單記載無關醫囑的不雅字眼，構成「未依醫事職業法規執行業務」，處方簽由醫院控管卻又未即時查核，也未發現撰寫人，可見其電子病歷的製作、增刪、權限管控、稽查、預防事故皆未臻完善，院方有其疏失，駁回上訴。

