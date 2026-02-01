社會中心／綜合報導

台中一名50歲的林姓藥師，本擁有穩定收入與房產，原以為能靠投資安穩退休，不料竟落入一場環環相扣的詐騙陷阱。藥師在短短半年內，先是被假投資APP詐騙80萬元，隨後又因急於求償，誤信網路上自稱能「代追回款項」的假律師，二度被詐走165萬元，甚至差點抵押房產，所幸地政事務所人員察覺有異報警，才及時攔阻悲劇擴大。

初入陷阱：假投資APP吸乾第一桶金

林姓藥師辛苦多年還清小套房貸款後，存下一筆積蓄。去年7月，她在網路上看到「保證獲利、穩賺不賠」的廣告，誘惑下加入名為「capitalgroup」的假投資APP。林女陸續投入80萬元後，平台突然失靈，歹徒也隨之人間蒸發。林女不甘積蓄化為烏有，開始在網路搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，卻不自覺步入更深的深淵。

藥師慘遭二度剝皮！為80萬誤信「假律師」代追回詐款 小套房險遭抵押

藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」。（圖／翻攝畫面）





二度傷害：假律師與「金沙娛樂城」的操盤騙局

搜尋後，一名自稱具國際執照的「李律師」主動聯繫林女，聲稱專門協助受害者追款。隨後，一名「高級幣流分析師」接手，佯稱林女被騙的錢已流向「金沙娛樂城」，並謊稱律師事務所與博弈平台有合作，可透過「操縱後台」讓林女把輸掉的錢「贏回來」。

林女在對方的誘導下，開通虛擬貨幣錢包，前後分三次面交共115萬元兌換成泰達幣（USDT）投入。看著APP帳面上顯示贏得8.7萬餘顆USDT（約新台幣280萬元），林女深信不疑，甚至向保險公司借貸50萬元加碼。

懸崖勒馬：地政所人員機警攔阻抵押

利慾薰心的歹徒並不滿足，持續慫恿林女抵押名下套房。就在林女準備將自住小套房辦理抵押時，地政事務所人員發現其動機可疑，隨即聯絡警方到場。經警員與地政人員耐心說明這是典型的「二次詐騙」手法，林女才驚覺，原本以為的「救命稻草」竟是另一條勒緊脖子的繩索。

刑事局警告：司法程序無捷徑

根據中央警察大學研究，詐欺被害人常因「缺乏辨識知識」與「急於挽回損失」而二度受騙。刑事警察局強調，正規法律程序中，律師僅能提供訴訟代理，無權透過公權力或私下管道追回贓款，更不可能利用博弈網站後台贏回金錢。

警方呼籲，民眾若發現遭詐騙，正確處理流程如下：

第一時間報案： 由警方通報銀行進行款項圈存或警示帳戶，封鎖金流。 耐心等待偵辦： 待檢警查緝到案、檢察官起訴。 刑事附帶民事訴訟： 透過法院判決求償。

原文出處：藥師慘遭二度剝皮！為80萬誤信「假律師」代追回詐款 小套房險遭抵押

