藥師母親80歲開始練深蹲 10年來不用吃血壓藥

高血壓被視為沉默殺手之一，可能導致心血管疾病、腦中風、腎臟病等重大疾病，嚴重時會危及生命。日本藥師加藤雅俊透過母親的親身經歷證實，鍛鍊大腿肌肉對控制血壓具有顯著效果。他的母親從80歲開始練習深蹲，持續至90歲都維持健康自理的生活，完全沒有依賴任何降血壓藥物。

日本藥師加藤雅俊表示，他的母親從80歲開始練習深蹲，持續至90歲都維持健康自理的生活，完全沒有依賴任何降血壓藥物。 （示意圖／Pixabay）

加藤雅俊在《不用藥也能降血壓的方法》一書中指出，大腿肌肉扮演著血液回流心臟的「幫浦」角色。當大腿肌肉量不足、腿部較細時，血液容易滯留而導致血壓上升，即使體型瘦削的人也可能面臨高血壓問題。加藤雅俊的母親在幾個月的練習後，就能不靠椅子輔助連續做10次深蹲，成功展現下肢肌力訓練對血壓控制的實質幫助。

針對深蹲的執行方式，加藤雅俊建議初學者可先抓住椅背慢慢下蹲開始練習。熟練後，將雙手舉至肩高再慢慢下蹲，以10次為目標執行。若膝蓋疼痛難以進行深蹲，反覆坐下、站起的動作也能達到鍛鍊效果。

大腿肌肉扮演著血液回流心臟的「幫浦」角色。當大腿肌肉量不足、腿部較細時，血液容易滯留而導致血壓上升。 （示意圖／Pixabay）

根據日媒《女性セブンプラス》報導，醫療法人社團鐵醫會理事長、內科醫師谷本哲也表示，促進血液循環對預防和改善高血壓非常有效。改善血流可讓血管更有彈性，他最推薦的就是伸展運動。除了運動，正確的生活習慣也很重要，包括減少鹽分攝取、多吃含鉀量高的蔬菜與水果幫助鹽分排出。

谷本哲也強調，體重過重的人若能減肥，血壓幾乎都會下降。此外，每天保持6至8小時的充足睡眠也是控制血壓的基本原則。

