藥師節南投藥事照護獲肯定 社區送藥到府守護縣民健康

許淑華縣長表示，南投縣藥師長期深耕基層，讓專業用藥指導直接送到家，真正落實「健康送到家」。（圖：衛生局提供）

今（15）日是藥師節，南投縣在藥事照護服務上的深耕受到肯定。南投縣藥師公會及多名基層藥師榮獲衛生福利部食品藥物管理署「藥事照護服務」表揚，其中南投縣藥師公會獲頒「113年度建立社區藥局藥事支持服務計畫」有功團體殊榮，另有4名藥師榮獲「114年藥師照護優良藥師」及「特優藥師」，展現南投藥師長期投入社區、守護縣民用藥安全的專業實力與溫暖服務。

南投縣從110年起補助65歲以上獨居長者及身心障礙者免費送藥到府服務，114年度進一步下修原住民服務年齡到55歲，持續擴大照護對象，讓更多需要的縣民獲得即時且專業的藥事照護。目前全縣已有超過50家社區藥局投入送藥到府服務，服務範圍涵蓋13鄉鎮市，達成100%全縣覆蓋，累計服務人次已突破6,000人次。藥師在送藥同時，主動進行用藥整合、重複用藥檢視及健康關懷，有效提升長者用藥安全與生活品質。

南投縣藥師公會理事長林澤輝表示，藥師的專業不只是調劑藥品，更重要的是陪伴民眾正確用藥、安心用藥。透過送藥到府服務，藥師將專業與溫暖帶進家庭，成為社區中最值得信賴的健康夥伴。

縣長許淑華表示，南投縣藥師長期深耕基層，無論是在醫療院所、社區藥局，或配合縣府推動各項健康政策，都扮演不可或缺的關鍵角色。為回應高齡化社會及偏鄉醫療需求，衛生局持續推動「送藥到府」與「藥事照護服務」，協助行動不便、獨居及偏遠地區長者解決領藥不便問題，讓專業用藥指導直接送到家，真正落實「健康送到家」。

衛生局局長陳南松指出，感謝縣內藥師與藥事人員的投入，讓社區藥局逐步轉型為「健康小站」，提供慢性病管理、用藥整合、癌症篩檢諮詢、長照資源連結及智慧健康服務，全面提升社區健康照護量能。每年1月15日為「藥師節」，向長年堅守第一線、默默守護縣民用藥安全的全體藥師，致上最誠摯的感謝與最高敬意。未來將持續攜手藥師公會及基層藥師，推動創新藥事服務與智慧化藥政管理，打造更安全、友善且高品質的用藥環境。（張文祿報導）