藥師節揭秘！神農大帝「嘗百草」精神，如何默默守護現代藥師用藥安全？

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

每年1月15日為「藥師節」，這一天不只是向站在藥櫃後方、默默守護國人健康的藥師致敬，在民俗文化中更連結著一條深遠的信仰脈絡，那就是嘗百草、辨藥性的始祖——神農大帝，在現代藥學與嚴謹制度之外，祂成為了藥師心中提醒初心、守住用藥責任的重要精神依靠。

每年1月15日為「藥師節」。（圖／翻攝自pixabay）

神農大帝，又稱為炎帝，在民間被尊為「藥王」與「五穀王」。相傳祂為了替百姓找出可用的藥材，一日嘗百草，親身辨識藥性，最終以自身承受，奠定了後世中醫藥學的基礎。這段傳說，不只是神話故事，更成為華人醫藥文化中最核心的精神來源。

神農大帝金尊。（圖／寶島神很大）

也正因如此，許多中藥行、藥局，至今仍會奉祀神農大帝，視祂為行業的守護神。不是因為迷信，而是因為藥，從來不是可以隨便對待的東西。供奉神農大帝，更像是一種提醒——提醒自己用藥要謹慎，對生命要負責。此外，藥師的工作，看似平穩，其實壓力不小。一顆藥的劑量、一項交互作用，都可能影響病人的安全。這份責任，讓藥師在日常中格外小心，也更需要一份內在的定錨。神農大帝的存在，正是在這樣的文化背景下，成為藥師心中的一種精神靠山。

從嘗百草的神話到現代藥櫃，神農大帝的精神，依然守護著藥師與眾人的健康日常。（圖／翻攝自pixabay）

在台灣的民俗世界裡，行業與信仰本就緊密相連。木匠拜魯班，漁民敬媽祖，而藥師與神農大帝之間的連結，也是同樣的道理。那不是儀式上的規定，而是一種文化的自然流動。藥師節的到來，不僅讓人重新看見，這個行業背後，承接著一條很長的醫藥文化脈絡。從神農嘗百草，到今日精密的藥學知識，形式變了，但「為人用藥、為人負責」的核心，卻從未改變。這份從信仰延伸而來的提醒，或許正是神農大帝留給現代藥師，最重要的一帖良藥。

