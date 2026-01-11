藥師節頒獎 侯友宜給英雄掌聲

新北市長侯友宜11日出席「新北市第14屆藥事服務獎頒獎典禮暨第70屆藥師節慶祝大會」，表揚12位得獎藥師。侯友宜強調，全市總計約5614名藥師及藥劑生，這群專業人士的積極參與，讓新北市成為一座充滿溫度與專業韌性的健康城市。

新北市衛生局自民國102年起便率先舉辦「藥事服務獎」，旨在全方位表彰藥事人員的多元價值，該獎項設置有「社區服務卓越獎」、「臨床服務傑出獎」及「特殊貢獻獎」等3大類別，透過各界評選委員組成委員會，評選出本屆12位得獎藥師。

侯友宜致詞表示，優質的醫療服務是一項極其複雜且專業的群體協作，唯有透過各類醫事人員的緊密互助與合作，才能提供真正落實「全人整合」的照護服務。藥師身為第一線藥物把關者，具有串聯醫療照護鏈核心力量的角色地位。

侯友宜說，每次盛大的頒獎場合，都是為了給予守護健康的英雄們最大的掌聲與肯定，希望能藉此激勵所有藥事人員繼續保有專業服務的熱忱與動力，不忘初衷。市府將與全體藥界人員站在同一陣線，共同守護404萬市民的健康福祉，攜手為市民營造更安居樂業的生活環境。

衛生局表示，本屆獲得「特殊貢獻獎」的2位藥師展現藥師在社區溫情與實務創新的傑出表現。任職於天賜藥局的藥師羅雅貞，長期深耕社區鄰里，將藥局功能延伸至巷弄長照C據點服務近千人次，長期親自執行居家訪視與藥物整合服務，將「視病如親」的理念轉化為具體的照護行動。

另位則是亞東紀念醫院的藥師田昇達，積極將藥學實務與智慧技術相結合，推動建置多項臨床資訊化工具，不僅大幅提升臨床決策效率與精準度，更能有效降低給藥錯誤的風險。