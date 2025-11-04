藥師解析⟫保健成分Next-IgY，有效減少幽門桿菌防止胃潰瘍！
在台灣每10人，就有1人有消化性潰瘍的問題，造成潰瘍的原因，高達三成是因為幽門桿菌導致，胃潰瘍的預防與治療成為國人健康不可忽視的課題。大樹藥局蔡翔宥藥師指出，胃潰瘍的發生與幽門桿菌密切相關，積極控制幽門桿菌不僅能降低潰瘍風險，還有助於預防胃癌。
本篇專欄將深入解析胃潰瘍的原因、預防方法以及如何有效減少幽門桿菌，並深入探討具有減少胃幽門桿菌功效的Next-IgY保健成分機制與功效。
解析一⟫幽門桿菌、胃潰瘍成因與常見症狀
重點一⟫幽門桿菌是什麼？
幽門螺旋桿菌（Helicobacter pylori, H. pylori）是一種能在強酸性胃環境中生存的細菌。幽門桿菌不僅與胃潰瘍密切相關。長期感染者有較高機率發展為慢性胃炎、萎縮性胃炎，甚至腸上皮化生等癌前病變，增加胃癌風險。
重點二⟫幽門桿菌造成胃潰瘍的機制
幽門桿菌會藉由自身的尿素酶，將尿素分解為鹼性的氨，中和胃酸，讓自己能在胃粘膜酸性環境下生存，但這個過程會破壞到胃粘膜、傷害胃壁，造成慢性發炎，進而發展為胃潰瘍或十二指腸潰瘍。根據臨床統計，約60%的胃潰瘍是由幽門螺旋桿菌感染所致。
重點三⟫胃潰瘍常見症狀
胃潰瘍初期可能無明顯症狀，但常見症狀包括：
上腹部灼痛或絞痛，在飯後1小時特別明顯
胃部不適、飽脹、反胃感
嚴重時可能出現吐血、黑便
解析二⟫Next-IgY減少胃幽門桿菌的機制與功效，與一般IgY有什麼不同？
重點一⟫IgY是對抗幽門桿菌的新選擇
目前幽門桿菌大多是採用抗生素治療，但有部分患者不適合使用抗生素或使用抗生素但效果不佳，因此近年來IgY成為搭配抗生素治療的輔助首選，降低治療過程中腹脹、便秘…等不適，除了提升療程治癒的成功率，更可以在療程結束後日常保養，調理消化道的菌叢。
重點二⟫IgY與Next-IgY的差異
IgY是一種從雞蛋黃中萃取的天然抗體，屬於鳥類的主要免疫球蛋白。透過生物技術，將特定抗原（如幽門桿菌）注射到母雞體內，母雞會在蛋黃中產生專一性IgY抗體，經純化後可作為保健原料。
一般市售IgY會針對幽門桿菌分泌的「尿素酶」作用，間接形成不利於幽門桿菌生長的環境；新一代的Next-IgY則是直接鎖定「幽門桿菌」，抑制細菌本身活性。與一般市售IgY相比，作用更直接，簡單快速的抑制胃幽門桿菌。
重點三⟫Next-IgY抑制幽門桿菌的機制
►Next-IgY只會抑制幽門桿菌，不會影響腸道好菌，也沒有抗藥性問題
美國德州理工大學毒理學 黃東裕博士指出， Next-IgY的生化機制，是藉由特異性IgY結合幽門桿菌，大大降低幽門桿菌活性表現，整個過程聚焦在對抗壞菌，不影響腸道好菌的菌叢。
研究也發現，感染幽門桿菌的患者，連續服用2週專門抗幽門桿菌的IgY抗體，可以有效減少幽門桿菌，甚至有87.3%患者明顯感覺症狀減輕（1），且與抗生素相比，也不會有抗藥性的問題。
重點四⟫Next-IgY具有專利包覆技術，可在胃酸中維持活性
一般對抗幽門桿菌的IgY並不具備抗強酸的功能，因此進到胃部後大部分會快速失去活性，在pH值小於2的環境下（模擬胃酸pH值），活性剩下不到20% (2)，是目前IgY抗體應用上碰到的最大問題。
Next-IgY使用最新的專利SoteGuard包覆技術，將IgY包覆在抗強酸的微粒中，讓Next-IgY可以避開胃酸、快速抵達胃粘膜。在體外模擬胃部環境的實驗中發現，Next-IgY近90%可以通過模擬胃酸，抵達目的地，而未經過特殊包覆的其他抗體，幾乎全數陣亡無法作用。
解析三⟫加速胃潰瘍修復的三大重點
幽門桿菌造成的胃潰瘍治療時間通常需要6至8週以上，消滅胃幽門桿菌的同時，還需要注意緩解急性腸胃負擔、持續修補胃粘膜，才能避免不適症狀、加速復原。
大樹藥局蔡翔宥藥師建議，藥物之外也可以額外補充保健食品輔助，例如常見可以緩衝胃酸的大豆發酵物、幫助消化的酵素或者具有修補作用的 L-麩醯胺酸。
重點一⟫大豆發酵物，緩衝胃酸，減少發炎
胃潰瘍發生時，第一時間減少傷害是縮短復原時程的一大重點，所以中和胃酸、減少分解酵素作用都可以幫助減少急性傷害。常見的保健成分有Gastro-AD大豆發酵物，是一種後生元，含有大豆蛋白、胜肽、胺基酸等，具有中和胃酸，緩衝胃液的pH作用，也能抑制胃液蛋白酶活性，避免傷害加大。
重點二⟫消化酵素，幫助消化減少腸胃負擔
胃潰瘍常見症狀包含飽脹、反胃，這些都與消化功能不良有關，因此可以補充消化酵素，加速食物消化吸收，減少腸胃負擔，像常見的專利DigeZyme酵素同時含有蛋白質分解酵素、脂肪分解酵素、澱粉分解酵素、纖維素分解酵素等，可以幫助大部分食物消化。
重點三⟫L-麩醯胺酸與高麗菜萃取物，修復胃腸粘膜
幽門桿菌會造成胃粘膜受損，L-麩醯胺酸是目前粘膜修復最常見的保健原料，在許多病後補養、年長者的保健食品中都有添加；鋅可以幫助傷口癒合、維持粘膜健康；高麗菜萃取物則含有維生素U，是近年來常用於胃潰瘍營養補給的保健原料，具有修復胃腸粘膜、緩解發炎與潰瘍的功效。
結語
大樹藥局蔡翔宥藥師指出胃潰瘍與幽門桿菌感染息息相關，早期發現與治療至關重要。Next-IgY更直接對抗壞菌、調理菌叢、具備安全性與臨床實證，且不用擔心抗藥性問題，平常亦可作為日常保養食用，若有搭配幫助消化的酵素或是修補粘膜的成分可以打造更完整的防護網。
不論是幽門桿菌帶原或胃潰瘍問題，都建議及早尋求醫療協助，諮詢醫師、藥師，為您的腸胃健康把關！
文獻來源：
Helicobacter. 2021 Oct;26(5):e12843.
Clin Diagn Lab Immunol. 2002 Sep;9(5):1061–1066.
文/好食課編輯群
