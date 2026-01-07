藥師註記處方籤「媽媽是婊子」院方挨罰6萬 提告抗罰仍敗訴

衛福部基隆醫院一名藥師因心情不佳，在民眾藥單註記「媽媽是婊子」害院方挨罰6萬。翻攝自「爆怨2公社」臉書



基隆市一名李姓女子2024年帶著小孩至衛生福利部基隆醫院小兒科拿藥，結果處方籤過敏史一欄竟標註「媽媽是婊子」，氣得在社群發文控訴，醫院查詢後確定是院內一名藥劑師因心情不佳所為。基隆市衛生局認定醫院未善盡督導義務，為此裁罰醫院新台幣6萬元，院方不服提出行政訴訟，不過被台北高等行政法院判決駁回，醫院敗訴。全案可上訴。

回顧事發經過，判決書指出李女於2024年4月24日帶小孩至部基領藥，結果發現藥單上的過敏史一欄竟備註「媽媽是婊子」，事後院方揪出闖禍藥師，對方聲稱因生活與工作不順、情緒失控才鑄下大錯，並主動請辭。

廣告 廣告

基隆市府衛生局調查認定，部立基隆醫院對所屬醫事人員管理有疏失，未善盡督導義務，裁罰5萬元，病歷資訊系統安全管理機制也有重大疏漏，裁罰1萬元並限期改善，可連續處罰，共計6萬元。

院方不服裁罰提起訴願，遭市府駁回後再提出行政訴訟，並主張平時已有安排教育訓練課程，案發原因為藥師情緒不佳下自行做出的脫序行為，在處方簽備註「媽媽是婊子」，並非法定的藥師業務，也不屬於院方督導範圍。

醫院認為，院方具有電子病歷安全管理機制，並沒有違反法規，且專責藥師有補充備註要帶過敏史的權限，難以因授權藥師註記權限，就認定有違反電子病歷管理辦法，院方發現藥師行為後，也召開考績委員會懲處藥師兩大過，同時加強宣導職員善盡義務，並調整優化資訊系統相關功能。

基隆市政府強調，關於督導所屬醫事人員執行業務，醫療機構不能置身事外，且基隆醫院是部立醫院，負擔重大公衛責任，更應落實督導，維護就醫安全與醫療品質，民眾領藥單被寫「媽媽是婊子」，院方電子病歷系統竟看不出是誰寫的，均構成《醫療法》禁止的違章行為。

北高行合議庭審理後認定，涉案藥師本件行為已違反醫事職業法規，基隆醫院未善盡督導義務，也無法證明設置切實有效履行督導義務的相關措施，僅推稱藥師個人脫序行為，不足採信，基隆市府依《醫療法》處以法定最低罰鍰5萬元，並無違誤。

此外，本件領藥單被寫上不雅字句，醫院事後約談相關人才確認是誰寫的，可見基隆醫院電子病歷資訊系統的稽核制度確有疏漏，違反《電子病歷管理辦法》要求建置管理機制的規定，基隆市府就此部分裁罰院方1萬元並限期改善也無違誤，據此判基隆醫院敗訴，可上訴。

更多太報報導

高中生小吃店打工遭擄走 你說啥？！擁刀槍3歹徒竟也未成年

泰配殺同鄉賠124萬「指定輕判」 被害人母忍痛點頭 家屬：殺人可以原諒？

莫莉助理墜亡！爆高額詐騙背黑鍋遭網暴 經紀人還原經過