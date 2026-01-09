藥師進日照中心 彰化擴大試辦

彰化縣首創導入專業藥師進入日照中心，補足用藥管理關鍵缺口，提供長者最佳用藥服務。縣長王惠美（左三）表示，未來希望全縣80家日照中心都能導入，讓所有長者獲得最好的藥事照護。（葉靜美攝）

彰化縣自前年開始率先試辦導入專業藥師進入3家日照中心，中華民國藥師公會全國聯合會榮譽理事長黃金舜表示，台灣許多長者有多重慢性病，如何安全用藥，避免藥效相互影響產生交互作用，是刻不容緩的任務；這項計畫至今已廣及全縣28家。縣長王惠美表示，未來希望全縣80家日照中心都能導入，讓所有長者獲得最好的藥事照護。

台灣社會人口快速老化，縣府為減輕家庭照護負擔，發展在宅安養與日照中心，並以在不增加日照業者成本前提下，結合彰化縣藥師公會，動員社區藥局藥師人力，「定時」、「就近」進入日照中心，協助輔導照服員提供長者最佳用藥服務。

彰化縣藥師公會在民國113年於縣內3家日照中心試辦；114年擴大試辦規模至覆蓋全縣26鄉鎮的28家。王惠美指出，彰化縣率全國之先，導入專業藥師進入日照中心，補足用藥管理關鍵缺口，透過跨單位及公私協力方式，採先行試辦、滾動修正，建立可複製且可推廣的照護制度，降低用藥風險並強化復能成效，落實高齡友善與全人照護政策。

彰化縣藥師公會理事長范訓誠表示，縣府從關懷長者的角度出發，支持提升藥事服務品質，由衛生局協助溝通和輔導，促成這項全國首創的計畫，藥師公會發揮專業，全力守護民眾用藥安全，期盼彰化這項領先全國的制度能逐步推廣至各縣市。

王惠美感謝彰化縣藥師公會、醫院藥師、社區藥局夥伴及日照中心同仁的共同努力，讓這項全國首創政策順利推動，她提到，現今人口老化速度快，如何讓長輩快樂安居養老，一直是縣府施政的首要目標，在議會對預算的大力支持下，縣府目前共規畫18棟老幼共融的長照衛福大樓，期許透過健全社福措施，提供給長者優質的照顧服務。