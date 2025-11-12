藥廠尾牙爆性招待！黃豪平見整桌女秘書 老闆：挑一個陪你

藝人黃豪平分享印象深刻的尾牙主持經驗。（圖／翻攝自黃豪平臉書）





藝人黃豪平口才流利，除了主持節目外，也是不少廠商舉辦尾牙的主持人選。近日，他在節目上分享難忘的經驗，「我是差點被性招待」。有次黃豪平主持南部藥廠的尾牙，對方甚至要求他前5分鐘都講黃段子，「越黃越好，越色越OK」，因為老闆很喜歡。

黃豪平在《11點熱吵店》中表示，當天一上台後直接傻眼，因為底下前面幾排都是女生，甚至還有看起來像宗教相關人士，因此再度確認能不能講黃段子，公關公司也說可以，「第一個笑話講完，底下鴉雀無聲，沒有任何人給我拍手，笑最大聲就是底下那個中年男子，就是那個老闆。」

黃豪平發現氣氛沒有這麼熱絡後，就慢慢調整內容，將原本九成的黃色內容降到七成。中場休息時，他上前跟老闆打招呼，對方誇他講得好之外，還主動帶他認識員工，其中一桌全是女生，每個都穿著性感漂亮的晚禮服，「老闆就跟我講說，『這些都是我的秘書，這些秘書你挑一個，今天晚上陪你』。」

黃豪平聽完嚇壞，想以要上台主持為由推托，沒想到老闆竟說，「是不是這些你不喜歡，還是我來幫你。」黃豪平傻眼回，「老闆你開玩笑的吧」，結果對方說，「你不是嗎？我平常看你節目上面模仿都扮女裝。」他否認到底，對方就放他回去主持。

黃豪平想說主持完就算了，沒想到隔年同間公司又來找，不過這次改由老闆自己上去說黃色笑話，「他真的一上台就講，去年我們找不好笑的喜劇演員來講，害我被人資部門投訴性騷擾，但是各位不用擔心，反正這些所有的控訴，我都已經擺平了，我用我高超的性能力擺平他們了。」黃豪平以為這些話會冒犯全場，沒想到所有人哄堂大笑，讓他至今印象深刻。



