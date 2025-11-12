藥廠尾牙險成性招待！「挑1個秘書今晚陪你」主持人秒嚇壞

主持尾牙險成性招待，黃豪平被邀挑秘書秒嚇壞。（示意圖: shutterstock／達志）

隨著年底將近，許多公司行號準備進行尾牙活動，男星黃豪平日前就在節目《11點熱吵店》分享主持尾牙的經驗，表示主持人們都會擔心惹上麻煩，他還直言自己「差點被性招待」，不僅被公司方要求講5分鐘黃色段子，還被老闆邀請挑秘書陪過夜，過程令他感到驚嚇。

黃豪平透露，有次收到藥廠尾牙的主持邀約，表示老闆覺得黃豪平講單口喜劇很好笑，所以提出講多一點段子的請求，還要求前面5分鐘都講黃段子，「老闆特別喜歡你講那些黃段子」。怎料，到了尾牙現場後，黃豪平立刻察覺不對勁，台下前面幾桌幾乎是女生，而且講完第一個笑話，員工們都鴉雀無聲，只有老闆一個人笑得最大聲。

後來中場時間，黃豪平下台與老闆打招呼，老闆大力誇讚他講得太好了，他卻擔憂回覆：「可是你們員工好像沒有那麼喜歡，我怕會不會有冒犯？」老闆不僅直言不用擔心，還說要介紹員工給他認識，沒想到員工全是女生，穿著晚禮服很漂亮，老闆說：「這些都是我的秘書，這些秘書你挑一個今天晚上陪你。」黃豪平聽了嚇壞、立刻拒絕。

更令人訝異的是，黃豪平拒絕了秘書之後，老闆轉頭問他，再手指自己：「是不是這些你不喜歡，還是我來幫你？」嚇得他再次驚慌拒絕，急忙返回舞台繼續主持。原以為尾牙結束就沒事了，結果隔年又收到藥廠的邀約，只是沒再被要求講黃段子，改成老闆自己講：「去年我們找不好笑的喜劇演員來講，害我被人資部門投訴性騷擾，但是各位不用擔心，反正這些所有的控訴，我都已經擺平了，我用我高超的性能力擺平他們了。」老闆講完引來全場歡呼，最後黃豪平驚呼這經歷很可怕。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

