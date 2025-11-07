藥廠高層在白宮記者會昏倒 川普「嚇起身」神情關切

美國總統川普6日在白宮召開記者會，一名藥廠代表卻突然昏倒，川普嚇得趕緊起身關切。（圖／美聯社）





美國總統川普6日在白宮召開記者會，一名藥廠代表卻突然昏倒，川普嚇得趕緊起身關切，記者會也被迫中斷，所幸白宮醫療團隊緊急救護，事後表示這名男性已經沒有大礙。

禮來公司執行長里克斯：「我們一直在推動科學發展，並創造高價值就業機會。」

站在後方的一名男子突然重心不穩，兩旁的企業家趕緊扶住他，但這名男子直接向後癱軟，最後整個人癱坐在地，眾人上前協助他平躺，一旁的總統川普，則嚇得趕緊起身，注視這名男性擔心他的狀況。

這起事件發生在美國6日中午，當時總統川普在白宮橢圓辦公室召開藥價政策記者會，諾和諾德高層主管芬德利卻突然暈厥倒地。這起突發狀況導致記者會中斷，白宮幕僚迅速請媒體離開，衛生及公共服務部CMS醫師立即上前協助，替他進行檢查與救護。白宮發言人李威特事後發聲明表示，當事人情況已無大礙，之後記者會也恢復進行。

