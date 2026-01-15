藥明合聯公開收購東曜藥業不少於60%股權
【記者柯安聰台北報導】晟德（4123）重要轉投資公司東曜藥業（1167.HK）與藥明生技（2269.HK）及藥明合聯生技（2268.HK）發出聯合公告，擬由藥明合聯向東曜藥業股東提出自願性有條件現金要約，目標收購東曜藥業不少於60%股權；晟德樂觀其成並支持本次收購，期待強強結合，打造東曜藥業為國際一流CDMO公司。晟德最高擬出售26.71%股權，並收回資本約新台幣33.5億元，處分利益約為7.5億元。
晟德為東曜藥業創始股東之一，累計投資金額約新台幣25億元，占比28.59%。東曜藥業初期定位為腫瘤新藥研發與商業化公司；其後在晟德的策略建議下，自2020年起逐步擴大營運版圖並推動轉型，發展為以生物藥、尤其 ADC（抗體藥物複合體）為重點的一站式CDMO平台，並於2024年轉虧為盈，營運成果獲市場肯定。
近年中國CDMO產業整併加速、規模化與平台化趨勢明顯，客戶對「端到端、一站式」能力、交付速度與品質體系提出更高要求。晟德基於「以企業長期競爭力為核心」的投後管理思維，積極促成本次引入產業領先策略夥伴之計畫，協助東曜在資源、客戶結構、產能與全球化佈局上取得更強支撐，進一步提升其長期永續發展動能。
藥明體系是全球領先的一站式醫藥研發與製造外包（CRDMO）龍頭，在小分子與生物藥代工服務鏈完整度與國際客戶覆蓋率上居於產業第一梯隊。透過本次策略整併，東曜藥業有望加速邁向國際一線供應鏈，提升其在全球市場的競爭位置。
晟德總裁林榮錦（圖左）表示，晟德15年來陪伴東曜成長、轉型與再出發，也共同見證東曜港股上市、新藥推進，以及成功轉型為ADC、CDMO平台並獲得國際客戶認可等關鍵里程碑。晟德長期以來不僅投入資本，更持續提供商業規劃與戰略布局支持。面對產業競合趨勢與全球化競爭門檻提升，我們樂見東曜與更具平台資源的夥伴攜手，這將是推動東曜站穩國際舞台的關鍵一步；而晟德也在最適當的時點，完成階段性使命，將資本與資源回收再配置，為股東創造更長期且可持續的價值。
晟德董事長王素琦（圖右）表示，晟德將全力支持本次收購案，處分東曜持股最高達 26.71%，預計將認列處分投資利益最高達新台幣7.5億元，並有機會認列於今年第一季。面對全球局勢與供應鏈版圖變化，東曜收購案完成後，晟德之生物藥 CDMO 佈局將重新聚焦永昕、建誼，加速ADC與CDMO量能整合與平台化建置，並以日本為國際化跳板，持續擴大全球市場開發與策略合作，強化集團長期成長動能與股東回報。
本次交易體現晟德一貫的核心投資邏輯：以長期資本陪伴企業成長、透過投後管理協助策略轉型與價值提升，並在最有利於企業與股東的時機進行策略性退出與資本再配置，持續為股東創造可複利的長期報酬。（自立電子報2026/1/15）
