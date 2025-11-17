藥材就在冰箱裡！中醫揭「藥食同源」日常食材養生祕訣

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

食衣住行之中，「食」始終是民生首要。從古語「民以食為天」到養生風氣盛行的現代，人們愈加關注如何吃得健康。然而食物種類繁多，到底該怎麼選擇？中醫「藥食同源」的概念指出，許多日常食材本身就具備調理身體的作用，只要善用冰箱裡常見的食物，也能達到保健效果。

根據《黃帝內經》和《神農本草經》記載，食物與藥物同樣具有寒、涼、溫、熱等「四性」，以及酸、苦、甘、辛、鹹的「五味」屬性。中醫認為，只要依照個人體質選擇對應食物，便能從飲食中達到調理、預防疾病的功效。

廣告 廣告

蔥、薑、蒜都屬辛溫食材

林百齡中醫師指出，居家常見的蔥、薑、蒜，都是屬性為「辛溫」的食材，能夠促進血液循環、提升免疫力並有助於緩解感冒。其中，蔥具開胃與改善過敏體質的效果，但體質燥熱或容易流汗者應避免過量；薑具有抗感冒與止嘔作用，但胃食道逆流者需留意；蒜則擅長預防心血管疾病，但因具抗凝血特性，正在服用抗凝血劑者須謹慎食用。

而屬性甘平的紅棗、枸杞與山藥則以補氣養血見長。紅棗能提升免疫力與穩定血壓，但糖尿病患者需控制份量；枸杞有助於護肝與改善眼睛疲勞，但過量恐引發腹脹或腹瀉；山藥則能促進消化、穩定血糖，但因含鉀量高，腎病患者不適宜食用。

中醫師推薦兩道養生美味

林百齡也分享兩道簡單的家庭養生食療。第一道「香蒜蔥雞湯」以雞肉搭配大量蔥蒜與薑片，能在冬季強化免疫力、暖身去寒。第二道「山藥紅棗排骨湯」則以電鍋即可完成，融合山藥、紅棗與枸杞的滋補特性，適合作為平日保健與補氣料理。

林百齡提醒，冬季是人體能量轉換的重要時節，若能從日常飲食著手掌握食材屬性，不僅能提升體力，也有助於預防季節性不適，讓民眾在家就能輕鬆達到養生效果。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·立冬進補必喝！中醫師大推「這1碗湯」養心、補脾腎 素食者也能享用

·立冬一到就腰痠、手腳冰冷？中醫師大推「1飲料」養陽補腎 冬季必喝