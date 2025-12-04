藥檢出大包 高雄市衛生局改口為全聯鯛魚排道歉：應為未檢出

高雄市衛生局局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科科長林學慶（右）召開記者會說明並道歉。（圖：高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局日前宣稱全聯高雄門市鯛魚排檢出「恩氟喹啉羧酸」超標，全聯、大全聯第一時間將該商品全面下架，但業者也隨機抽樣同商品之不同批號送交公正單位SGS進行檢測，結果卻是未檢測出「恩氟喹啉羧酸」。高雄市衛生局衛生局堅稱無誤，今（4）天卻改口承認，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」；電腦設定遭更改導致錯誤檢驗值，為此向業者、全聯與消費者致歉。

高雄市衛生局10月在全聯路竹中正分公司抽驗台灣鯛魚排，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，但供應商口湖漁類生產合作社表示外部送驗之「同批號原料樣品」沒有問題。高雄市政府衛生局回應，所有採檢及檢驗皆「依法依程序嚴謹作業」。本件台灣鯛魚排產品抽驗時為完整包裝，經檢驗結果檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，與業者自行送驗同批號原料樣品為「不同檢體」。

然而，高雄市衛生局今晚6點召開記者會坦承，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸」一案疑義，今日經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。經衛生局主動釐清發現為人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」。

高雄市衛生局說明，此異常事件於發現第一時間通報中央主管機關食藥署，衛生局並深入追查，確認此為單一事件，之前並未有電腦設定更動紀錄。衛生局今向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。相關損失賠償事宜衛生局將與全聯及業者主動協調，衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。