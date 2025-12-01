藥檢超標鯛魚養殖池抽驗 漁業署：約一週有結果

（中央社記者汪淑芬台北1日電）全聯高雄門市鯛魚排檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，違反「不得檢出」檢驗標準，產品來自雲林，農業部漁業署今天請當地相關單位抽驗鯛魚養殖池，估計最快約一週有結果。

漁業署副署長繆自昌告訴媒體，恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）是一種作為殺菌劑的動物用藥，可用於2隻腳或4隻腳的畜禽類，但禁止用於水產養殖。

繆自昌說，這次鯛魚排檢出的恩氟喹啉羧酸含量是0.028ppm，非常微量，但因依規定是不得檢出，仍須從源頭了解，已請雲林農政單位到養殖池抽驗，估計最快約一週有結果，目前養殖的魚也暫停出貨。

繆自昌說，目前不清楚為何鯛魚排檢出不得使用的藥物，一般鯛魚池養殖的魚，大型的會送往加工廠切片，在進到加工廠時，加工廠會先檢驗一次，出貨前再檢驗一次。

根據高雄市衛生局新聞稿，今年執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，10月在全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）」產品，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準。

雲林縣農業處漁業科今天到養殖池抽驗，周邊沒有畜禽場，未發現其他污染源，養殖戶採地下水養殖，在養的2萬多尾魚苗已移動管制。（編輯：張雅淨）1141201