藥檢超標「台灣鯛魚」已賣4080片！內含1殺菌劑過量恐痙攣、呼吸困難

健康中心／陳弘逸報導

全聯福利中心近日公告，水產品「台灣鯛魚排（大）約200g退換貨公告」；今天（12月1日）高雄市衛生局揭露，因該產品驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，不符規定，更查出，高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包，引發消費者恐慌。據法規，該殘留藥劑，屬廣效性殺菌劑，中毒症候包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等情形。

高雄市政府衛生局於10月間執行「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品、其中，全聯路竹中正分公司抽驗產品「台灣鯛魚排（大）」效期至2027年9月16日，竟驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，不符規定。

在《動物用藥殘留標準》中「恩氟喹啉羧酸」屬廣效性殺菌劑，可以有效限量使用在肉類，但未核准使用於水產品，按規定不得檢出，若食用過量，可能中毒症候，包括嗜睡、緊張性全身痙攣、呼吸困難、褥瘡及運動失調等情形。

關於此案，高市衛生局於11月27日派員到該分公司稽查，先查該批違規產品共進貨24包，已全數售出，且架上已無該批產品，同時通知全聯總公司，立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。

關於此案，經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。

衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

