鯛魚排藥檢問題延燒，全聯販售的鯛魚排，高雄衛生局檢出動物用藥不符規定，但是，供應商"口湖漁業生產合作社"表示，他們自主送驗同一批魚池的SGS檢測，都符合食品安全法規，這下成了羅生門。高雄衛生局回應，業者自行外部送驗同批號原料樣品，為不同檢體，建議業者可再次申請檢驗，而雲林縣政府也針對魚塭的泥土化驗等，進行調查，進一步釐清。





藥檢超標! 業者曝鯛魚排"送驗合規" 高市府:同批號不同檢體

供應商口湖漁業生產合作社發出聲明反駁，說已主動將同批次商品，送交第三方公正單位SGS進行複驗，檢測報告顯示"恩氟喹啉羧酸"未檢出。

台灣鯛魚片，放入火鍋，鮮嫩細緻的肉質，很多人都愛吃，但高雄衛生局抽驗市售的鯛魚排，卻被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，全台全聯緊急下架，就怕再有更多消費者吃下肚。高雄衛生局食品衛生科長謝米枝：「本件效期為2027年9月16日，之台灣鯛魚排產品，抽驗時為完整包裝，檢驗結果檢出動物用藥。」鯛魚片驗出的恩氟喹啉羧酸，是一種廣效性殺菌劑，能治療魚類疾病，但未核准使用於水產品中，攝取過量會有中毒症狀，包括嗜睡、呼吸困難等等。但爭議爆發後，供應商口湖漁業生產合作社發出聲明反駁，說已主動將同批次商品，送交第三方公正單位SGS進行複驗，檢測報告顯示"恩氟喹啉羧酸"未檢出。





藥檢超標! 業者曝鯛魚排"送驗合規" 高市府:同批號不同檢體

高雄衛生局抽驗市售的鯛魚排，卻被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，全台全聯緊急下架。（圖／民視新聞）





口湖漁類生產合作社總經理特助王揮評：「那經過檢驗的出來，是顯示未檢出的，我們會來函去給高雄市衛生局，我們要作申請複驗的一個行政流程。」高雄衛生局食品衛生科長謝米枝：「以上與業者自行外部送驗，同批號原料樣品為不同檢體，若食品業者對檢驗結果有異議，向原抽驗機關申請複驗。」高雄衛生局釋出的稽查照片上顯示，是效期2027年9月16號的批次，雖然廠商強調，送驗的是養在同一池的魚，但畢竟不是同一塊檢體。而雲林縣政府動植物防疫所人員，也再東勢鄉魚塭採集底泥，調查殺菌劑超標的原因。雲林縣衞生局長曾春美：「他提送的這個檢驗報告，我們也會存參。」雲林縣農業處長魏勝德：「生產的池邊，確認的池邊我們進行了移動管制，那我們到現場去抽出他的魚體，還有底土跟水質我們進行化驗，那我們現在以最速件送到SGS實驗室。」違規的動物用藥到底從哪來，得等詳細檢驗的結果出來，才能進一步釐清。





