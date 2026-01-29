藥比病毒跑得快？中稱研發立百口服藥 山東爆「長者連死」詭異疫情惹議

國際中心／綜合報導

印度近期爆發立百病毒疫情，中國科學院武漢病毒研究所隨即於27日宣佈成功研製口服解藥，引發網友質疑時間點過於巧合，譏諷猶如「未卜先知」。同時，山東青島傳出疑似不明原因傳染病，多名長者病逝，官方雖稱僅為普通流感，但當地卻傳出進行環境消殺與資訊封鎖，引發民眾恐慌與對官方說法的不信任。

武漢病毒研究所再度捲入輿論風暴。隨著外媒報導印度西孟加拉邦爆發立百病毒（Nipah virus）疫情，並確認至少5例確診個案之際，中國社群平台與X帳號「POMTQ」指出，武漢病毒研究所幾乎在同一時間高調宣布攻克該病毒，並備妥相關口服藥物。這項「無縫接軌」的醫療突破並未獲得掌聲，反而引發大批網友驚恐，質疑「病毒才剛傳出，解藥就已經準備好」，更有評論認為情節猶如新冠疫情翻版，懷疑是否為早已編寫好的劇本。

這股質疑聲浪迅速在網路上延燒，網友「ElvaMusclecat」便發文嘲諷，前幾天才說無藥可醫，不到三天就出現奇蹟，直言「藥比病毒先製好」並不單純。甚至有陰謀論者感嘆「藥都準備好了，病毒不來也不行」，擔憂這可能是新一輪公衛危機的布局。

在外部質疑聲中，中國內部的疫情狀況也引發關注。X帳號「破幕推牆—Real China」轉發一則自稱山東青島即墨區居民的投書，指當地近期疑似流行一種「不明原因病毒」。投書內容指控，儘管醫院與官方對外聲稱僅是「普通流感」，但周邊已有多名長者因病離世，情況顯然異常。該網友更透露，當地疑似正進行嚴格管控，除街道每天進行大規模消殺外，相關討論影片在抖音等平台均遭刪除，其家人甚至接獲警員來電警告不得對外發聲。

此外，當地居民也反映物資供應出現狀況，雖然街道辦事處宣稱正在調集食物，但家中存糧告急卻遲遲未見補給，加劇了恐慌情緒。這種「外有立百神藥、內有不明封控」的詭異現象，讓外界對於中國官方釋出的公衛資訊抱持高度懷疑。

依據我國疾管署資料，立百病毒感染症狀差異極大，初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛等，隨後可能惡化為腦炎與癲癇，重症者恐在24至48小時內昏迷，致死率高且目前臨床上無特效藥。此次武漢研究所宣稱研發出口服藥，若屬實確為醫學突破，但在缺乏透明數據與時機過於巧合的情況下，反而加深了公眾的猜疑。

