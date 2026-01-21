藥沒吃完怎麼辦？「這5款」不可丟垃圾桶 藥水勿倒馬桶、水槽

記者蔣季容／台北報導

藥品丟棄規定。（圖／食藥署提供）

春節連假將至，民眾返鄉團圓、出門旅遊或在家整理藥品之際，用藥及藥品丟棄需求也隨之增加。衛福部食藥署提醒，有5款特殊藥品如針劑、荷爾蒙藥品及管制藥品等，應送回醫療機構或藥局進行回收處理。

藥品丟棄處理

1、特殊藥品（如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品）：應送回醫療機構或藥局進行回收處理。

2、一般藥品：可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，如果是藥水，切勿直接倒入馬桶或水槽中，應依下列步驟進行處理：

放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。

倒：將藥水倒入袋中後確實密封。

丟：將夾鏈袋或塑膠袋密封後，丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

掌握正確用藥原則

1、使用合法藥品：藥品應自合法醫療機構、藥局或藥粧店取得，並確認藥品外包裝及標示內容清楚、完整。

2、詳閱藥品標示：用藥前，應詳閱藥品外盒或仿單（說明書）資訊，瞭解藥品成分、適應症、用藥方法、時間、藥品可能的副作用及注意事項。如果對於藥品使用有任何疑問，可以諮詢醫師或藥師。

3、提前規劃用藥需求：春節期間部分醫療院所可能調整看診時間，民眾如有用藥需求，應提前就醫評估；持有慢性病連續處方箋（慢箋）之病人，亦可依規定提前領藥，相關提前領藥日期與方式，請洽詢原就醫醫療院所或鄰近社區藥局。

4、遵循醫囑用藥：民眾在過年期間須確實按醫囑用藥，不可自行停藥、減量或更改服用方式；如服藥後出現身體不適或異常反應，應立即就醫或諮詢專業醫療人員，以免延誤病情。

食藥署提醒，除應正確使用藥品外，也須培養良好的生活習慣，日常保持飲食均衡、作息規律，避免暴飲暴食及熬夜；同時，落實正確用藥及妥善處理廢棄藥品，亦是守護個人健康與公共安全的重要關鍵。

