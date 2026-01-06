藥物控糖效果有限？中醫調理＋耳穴保健助穩血糖

糖尿病是國人常見的慢性病之一，除了西醫藥物控制，中醫介入治療，已成為許多患者尋求改善生活品質的新選擇！一名罹患第二型糖尿病多年的60歲男子，長期接受治療，但血糖控制始終不佳，糖化血色素（HbA1c）仍高達9.5%，並伴隨易疲倦、手腳冰冷與下肢水腫等症狀。後來他轉往臺北市立聯合醫院中興院區中醫科就診，經3個月中藥調理，除了白天精神明顯好轉、末梢循環改善，連令他痛苦的手腳冰冷都減輕了；最關鍵的糖化血色素也降至7.6%，目前持續在中醫門診控制血糖。

醫解析「消渴」機轉 飲食、壓力、疲勞為主要病因

臺北市立聯合醫院中興院區中醫科醫師鄭雅楨指出，糖尿病在中醫屬於「消渴」範疇，其典型表現為「多飲、多食、多尿、體重減輕」，造成病因與現代人飲食失衡、情緒壓力及過度疲勞等因素相關。長期的生活失衡，會造成氣虛血瘀、燥熱痰濁，進而損及肺、脾、腎三臟功能。典型症狀包括多飲、多食、多尿、體重下降及尿液帶甜味。

體質調理平衡陰陽氣血 耳穴貼壓助攻控糖

在改善病情方面，鄭雅楨醫師提到，中醫治療糖尿病核心，在於「陰虛為本、燥熱為標」，透過清熱生津、益氣養陰，並依個人體質調整陰陽氣血及臟腑功能，不僅可穩定血糖，也能改善整體身體狀態。臨床上，中醫常搭配針對性調理方式，例如使用耳穴保健，選擇渴點、飢點、內分泌、皮質下等穴位貼壓，每日早晚按壓，有助調整食慾與代謝。

遠離精緻糖與油炸物 飲食健康管理是控糖關鍵

鄭雅楨醫師提醒，糖尿病患者無論有無接受中醫治療，在日常生活中都必須嚴格落實健康管理。包括維持理想的體重與腰圍，飲食上應定時定量，多選擇原型食物，減少精緻糖、含糖飲料及甜食的攝取，並避免油炸、燒烤與辛辣刺激性食物。此外，每周應至少進行150分鐘的中等強度運動，如快走或騎車。患者也可以藉由耳穴保健，如按壓渴點、飢點、內分泌等穴位，來幫助調整食慾與代謝。

